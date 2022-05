Od spopada dveh Grece Jones do Saše Lendero

Jutri zvečer bodo gledalci priljubljenega šova uživali v različnih glasbenih žanrih, saj bo osmerica nastopajočih postregla z novimi in sila zabavnimi imitacijami, ki jih je določila zvezdniška ruleta. Slišali bomo od slovenske pesmi, ki ji čisto vsi znamo na pamet do tonov legendarnega kralja rock'n'rolla.

icon-expand Tekmovalci bodo ta teden znova stopili v čevlje znanih glasbenikov. FOTO: mediaspeed

V prvem moško-ženskem glasbenem dvoboju se bosta pomerila Damjana Golavšek in Mario Pešić, ki bosta oba stopila v čevlje legendarne ameriške ikone Grace Jones, v zelo nizkem tonu njenega prepoznavnega vokala pa bosta zapela uspešnico Slave to The Rhythm. "Tole bo še zelo zanimivo, saj bova oba med celim nastopom morala vrteti hula hop obroč. Sva se zmenila med sabo, da izgubi tisti, ki mu prvi pade obroč na tla," sta povedala Damjana in Mario.

Priljubljeno hrvaško pevko Martino Majerle ta večer čaka poseben izziv, saj bo spet pela v slovenskem jeziku, in sicer uspešnico priljubljene Saše Lendero Ne grem na kolena. Da bo pritisk še večji, bo Saša tokrat sedela v žiriji. "Edino prednost, ki jo imam tokrat, je ta, da sem pri tej pesmi v originalu pela spremljevalne vokale in da sem Sašo spremljala tudi na nastopih, zato se spomnim tudi njenih gest in gibanja na odru," je v smehu priznala Martina.

Priljubljeni pevec Matevž Derenda bo slekel kostum Bojana iz skupine Joker Out in stopil v kostum legendarnega kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja, zapel pa bo njegovo uspešnico Viva Las Vegas. "Elvis je Elvis. Z vso častjo in spoštovanjem bom odpel njegovo imitacijo, ker je bil le kralj rock'n'rolla," je priznal Matevž.

Pevka z največ zmagami do sedaj, talentirana Korošica Adrijana Kamnik, bo slekla kostum Roxie Heart iz muzikala Chicago in se ponovno prelevila v moškega. Tokrat bo imitirala Chubbyja Checkerja, zapela pa bo njegovo pesem Pony Time. "Če sem iskrena, sem si zelo želela te imitacije, ampak drugo pesem. Ampak nimam kaj, bom se potrudila po najboljših močeh, čeprav sem prvič slišala za to pesem, ki mi jo je dodelila ruleta," je v smehu povedala Adrijana.

Brata BQL bosta v omaro odvrgla kostum skupine Extreme in se oblekla v Justina Wellingtona & Small Jam, zapela pa bosta glasbeni hit Iko Iko. "Jaz imam lažjo nalogo kot Anej, ker imitiram samo en lik, Anej pa bo tokrat imitiral kar dva. Čas je, da pokaževa, da tudi midva znava plesat in dvoglasno peti. Se že zelo veseliva nastopa," je povedal Rok Piletič.

Vedno nasmejana pevka Nastja Gabor pa bo tokrat prva tekmovalka šova, ki bo imitirala kar svojo sotekmovalko. Nastja se bo namreč prelevila v Damjano Golavšek, zapela bo njeno čutno balado Naravne sile. "Ja, zelo se veselim te imitacije, saj je Damjana eno veliko sonce, polno talenta. In bom dala vse od sebe, da jo navdušim kot Damjana. Mi je pa na vajah podelila nekaj koristnih nasvetov, tako da mi je bilo takoj malo lažje," je z nasmeškom komentirala Nastja.

Kako se bodo z novimi preobrazbami odrezali nastopajoči, bo znano jutri ob 20. uri na POP TV.