’Odločila sem se, da podarim skladbo, ki v sebi nosi strast in poletno vročino’

Ksenija poudarja, da ima zelo rada sonce in vročino, ki jo prinaša poletje: ''V času, ko se zrak ohlaja in se v spominih vse bolj nostalgično vračamo k poletju, sem se odločila, da poslušalcem podarim skladbo, ki v sebi nosi strast in poletno vročino. Afrika je prav takšna.'' o skladbi pravi mlada pevka. In kako se je spopadla z izzivi, ki jih s sabo prinese plesna skladba z modernimi ritmi (njeni prejšnji dve skladbi sta pop baladi): ''Na začetku mi je bil pravi izziv, kako iz navadno mehkih ritmov, ki sem jih vajena, prelevim svoj glas v nekaj bolj suverenega, močnega, odločnega. Upam, da je uspelo,'' še doda mlada Dolenjka.