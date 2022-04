Odpadel prvi duet sezone: Matevž Derenda okužen s koronavirusom

Žal že dve leti živimo v novi resničnosti, kjer smo se morali skorajda čez noč navaditi na nepredvidljive situacije in hitre rešitve. Tako je tudi pri snemanju naših oddaj in šovov, zato je produkcija vedno pripravljena na vse scenarije in žal so se tudi pri Znanem obrazu morali soočiti z okužbo koronavirusa. Matevž Derenda je pozitiven na koronavirus, kar pomeni, da je zato odpadel letošnji prvi duet. Na odru tokrat ne bomo mogli spremljati Matevža in njegove Shakire, Martine Majerle.

Matevž Derenda, ki bi to nedeljo moral nastopiti v prvem duetu sezone z Martino Majerle, je pozitiven na koronavirus, kar pomeni, da slovenske različice Shakire in Malume žal ne bomo mogli spremljati. Matevžu je bilo izjemno žal, da je zaradi njegove okužbe tudi Martina ostala brez nastopa, zato ji je posnel video sporočilo, ki si ga lahko ogledate spodaj. Bomo pa v šesti oddaji lahko spremljali prvi samostojni nastop bratov Piletič. Tokrat ne bosta nastopala skupaj, temveč vsak zase. Rok se bo prelevil v Tošeta Proeskega, Anej pa v Eminema. Kako se bosta znašla na odru? Pustimo se presenetiti. Spremljajte oddajo Znan obraz ima svoj glas od 20. ure dalje na POP TV.