Partnerica Marka Miladinovića: Skrbelo me je, če je kdaj sploh resen

Marko Miladinović je že vrsto let obraz slovenske medijske scene, saj je igralec, kreativni direktor, tekstopisec in producent, zase pa pravi, da je gurman, ki ve, kje je fino jesti. O skromnem in zabavnem zvezdniku filmov JebigainŠiška Delux, je za 24ur.com spregovorila tudi njegova boljša polovica, srčna izbranka Maja Turk, znana ljubljanska frizerka, s katero sta skupaj že več kot štiri leta. "Marko je duhovit, smešen in srčen človek. Zna prisluhniti in je velik realist. So pa seveda tudi trenutki, ko zna biti prikupno težek,"nam je v smehu zaupala Maja, ki je razkrila, kakšen je Marko, ko ni v soju luči in kamer. "Doma je seveda še bolj zabaven, kot na televiziji. On se nikoli ne pretvarja. Ko sva se spoznala, sem se mu smejala ves čas. Toliko, da me začelo skrbeti, ali je on sploh kdaj resen. (smeh) No, pa se je izkazalo, da zna biti tudi to. Sicer pa Mare vedno poskrbi, da nas spravi v dobro voljo, ko se v stanovanje prikrade slaba volja ali neugodna tišina."