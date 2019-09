Pesmi, ki jih bodo nastopajoči Znanega obraza peli v drugi oddaji

Prva oddaja z novimi nastopajočimi in novimi žiranti je mimo in na vrsti so nove preobrazbe. Prva ruleta sezone je določila nove preobrazbe. Znova bomo slišali glasbo z vseh vetrov - od Hollywooda do Balkana.

Alex Volasko, ki je prejšnji teden navdušil kot Verka in se je moral dokazati tudi med plesom v visokih petkah, je povedal, da ima teh dovolj. "Je dovolj možat?" je Denis vprašal Alexa, ko mu je ruleta dodelila pevca Nata Kinga Cola.Alex bo moral zapeti When i fall in love.

Maja Oderlap je izrazila željo, da bi se rada preizkusila tudi v čem domačem, v čem slovenskem. No, dobila pa je Bonnie Tyler. "Vem, Maja, ni domača, so pa te domače frizure," jo je potolažil Denis. Zapeti bo morala pesem Total Eclipse of the heart.

Petra Zore je povedala, da bi tokrat rada imitirala Cher in da bi jo rada imela tudi v studiu, glede na to, da je v prvi oddaji imitirala Nušo Derenda pred njo, ki je bila četrta žirantka. Petra se bo tokrat prelevila v Catherine Zeta Jones iz muzikala Chicago, kjer je zapela All that jazz.

Matic Supovecbo v drugi oddaji zapel pesem Heroes, ki je Mansu Zelmerlowu na Evroviziji prinesla zmago. Tokrat se je Matic zabaval tudi na treningih, saj se je želel preleviti v pravega heroja in s tem razjezil koreografa Miho Krušiča.

Ana Dežman, ki je v prvi oddaji 'trpela' pod masko, saj ji je bilo vroče kot v savni, se bo ta teden prelevila v hrvaško legendo Terezo Kesovijo. Sicer je izrazila željo po operi, saj je to njena domača scena, a je bila ob razglasitvi, da bo Tereza, zelo zadovoljna. Pela bo pesem Nono, moj dobri nono.

"Glede na to, da mi je kolegica rekla, da sem nadpovprečno velik moški, bi rada bila dec," se je pred ruleto pošalilaEva Boto. No, ne bo moški. Eva bo tokrat Senidah, zapeti pa bo morala njeno izjemno priljubljeno pesem Mišići.

David AmaroinSrđan Milovanović se bosta preobrazila v Jima Carreyja oziroma v Masko. Tokrat nas čaka prvi dvoboj sezone.

V medijski hiši PRO PLUS smo z veseljem pristopili k dobrodelni akciji, s katero bomo malemu Krisu pomagali zbirati donacije za zdravilo, s katerim bo lahko premagal svojo bolezen. V sklopu nedeljske oddaje Znan obraz ima svoj glas bomo nagovorili gledalce, da namesto glasovanja za najboljšo interpretacijo donirajo 5 evrov preko SMS sporočila KRIS5 na 1919. Tako bodo to nedeljo o zmagovalcu 2. oddaje s svojimi glasovi izjemoma odločali samo žirija in nastopajoči.

