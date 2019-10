Pesmi tretje oddaje: Ana soočena z izjemno težko opero

Zmagovalec druge oddaje David Amaro, ki je slavil kot Jim Carrey iz filma Maska, bo tokrat stopil v čevlje kantavtorja Hozierja, zapel pa bo z grammyjem nagrajeno pesem leta 2013 'Take Me To Church'. "Tokrat nimam koreografije in se lahko dodobra posvetim vokalu in Hozierjev način petja do potankosti preučim. Hozier ima globok način petja, jaz pa ne, tako da bom moral pozorno paziti, da ostanem v tej njegovi globini."

Srđan Milovanović, ki se je prav tako kot Jim Carrey iz Maske pomeril v dvoboju z Davidom Amarom, bo tokrat postal najbolj vroča raperka na svetu, Cardi B. "Med petjem in plesanjem bom moral obvladovati tudi čevlje z visokimi petami. To je zame kar problem, zato že ves teden vadim koreografijo v petah. Ni lahko," je v smehu povedal Srđan. Matic Supovec, ki je v drugi oddaji blestel kot švedski zmagovalec Evrovizije Mans Zelmerlow, bo tokrat postal temnopolti Inner Circle, zapel pa bo pesem Sweat, kar mu bo velik izziv. Ana Dežman, ki je v drugi oddaji navdušila kotTereza Kesovija, bo tokrat zapela operni spektakel iz Petega elementa - The Diva Dance Opera. "Lahko rečem, da bo najbolj zahtevna prav maska, ampak se že zelo veselim." Potem ko je navdušila kot kot Catherine Zeta Jones iz muzikala Chicago, bo Petra Zore tokrat postala Lepa Brena in zapela uspešnico Udji slobodno. "Komaj čakam, da doživimo pravi balkan žur, kot ga vedno znova pripravi Lepa Brena." Alex VolaskoinEva Boto, ki sta bila v drugi oddaji Nat King Cole in Senidah, bosta tokrat nastopila v duetu, in sicer bosta postala Lady Gaga in Bradley Cooper, zapela pa bosta pesem Shallow, ki je dobila oskarja za najboljšo izvirno skladbo 2018. Maja Oderlap, ki je v drugi oddaji postala glasbena ikona Bonnie Tyler, pa je prva, ki je v peti sezoni oddaje Znan obraz ima svoj glas namesto fotografije pevca oziroma pevke, ki jo bo imitirala v naslednji oddaji, dobila vprašaj. Kaj pomeni vprašaj in v koga se bo preobrazila v nedeljo, bomo morali še počakati.