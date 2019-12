Denis razkril, kako Petra Zore skrbi za svoj glas

Tudi finalna oddaja Znan obraz ima svoj glas ni minila brez presenečenj, smeha in NEOpislljivega veselja. Seveda je največje presenečenje in hkrati veselje doživela Eva Boto kot zmagovalka letošnje sezone, je pa Denis Avdić razveselil tudi marsikoga drugega. Med drugim gledalko Jožico iz Razkrižja, ko jo je poklical v sklopu nagradne igre NEO glas v vsako vas in ji sporočil, da ima možnost osvojiti super nagrado – darilni bon v vrednosti polletne naročnine na paket NEO. Do sedaj nagradna igra še ni bila sprejeta z NEOdobravanjem in tudi Jožica je bila takoj za 'akcijo'.

Kako Petra Zore skrbi za svoj glas?

V sklopu NEObičajne nagradne igre pa si je Denis tokrat privoščil nič hudega slutečo Petro Zore, ki se je ob njegovi zgodbici na račun svojega glasu od srca nasmejala. Gledalka je morala dokončati spodnje stavke, zgodbica pa gre nekako tako ...

Petra Zore ni samo pevka, ampak je tudi učiteljica, zato mora imeti močan glas v kar dveh poklicih. In da ohrani močan glas, skrbi na več načinov. Tudi tako, da vsako jutro, takoj ko vstane iz postelje, grgra ... Grlo. Po grgranju trenira svoj glas tako, da dvajset minut oponaša eno žival. In ta žival je seveda ... Muca. Potem pa na stežaj odpre okno in se na ves glas dere: 'Rada imam ... Lepo vreme.'

Koliko resnice je v zgodbici, ve samo Petra, eno pa je gotovo. Ker je glas za oba njena poklica izjemnega pomena, zanj zelo lepo skrbi, o čemer smo se lahko prepričali ob vsakem njenem nastopu. Izjemna pevka namreč na odru doživi povsem novi svet.

Doživite čisto novi svet tudi vi

Omislite si NEO in tudi vi doživite čisto novi svet. Gre za najbolj napredno izkušnjo pametnega življenja Telekoma Slovenije, ki vam z dostopom do vaših najljubših programov, aplikacij in ostalih vsebin prinaša neskončno priložnosti za zabavo v vašem domu. Z glasovnim ukazom v slovenskem jeziku boste hitro in enostavno poiskali svojo najljubšo serijo, film ali igralca, preverili vremensko napoved ali podali ukaz pametnim napravam v svojem domu. NE Oklevajte, saj je NEO veliko več kot le televizija, je tudi vaš hišni pomočnik, ki združuje pametne naprave za vaš dom na enem mestu.

Sponzorirana objava