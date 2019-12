Petra ostala brez glasu: ji bo dvojna preobrazba uspela?

Najbolj zabavna oddaja letošnje jeseni bo nocoj postregla z zanimivimi imitacijami, novim duetom, novim vprašajem in prvo dvojno preobrazbo sezone. Priljubljena učiteljica in pevka skupine Bombsehll Petra Zore bo tako postala pevec Eros Ramazzotti in pevka Anastacia .

"Vesela sem, da je ruleta prav mene določila, da bom morala naenkrat imitirati kar dva originalna glasbena izvajalca. To mi je res fantastično in imitacije se že živčno veselim. Oba, Eros in Anastacia, sta izvajalca, ki imata v mojem glasbenem opusu prav posebno mesto, saj ju izredno obožujem. Pred tednom dni sem uživala na Erosovem koncertu v Ljubljani, kjer je v živo zapel prav skladbo I belong to you, ki jo bom zapela na oddaji. Takoj sem se zavedala, kako čustvena, zahtevna in glasbeno velika skladba je. Mislim, da je to pevsko celo najbolj zahteven izziv, ki sem ga dobila v letošnji oddaji. Paziti moram predvsem na njune hitre menjave med besedilom in njune specifične barve glasu," je pred oddajo komentirala Petra.

Ravno v tem tednu zvezde niso bile povsem naklonjene Petri, saj se spopada z zdravstvenimi težavami, med drugim je ostala brez glasu. "Vse moje veselje in evforija okoli imitacije mojih dveh najljubših glasbenih zvezd, pa me je v tem tednu kaj hitro minilo oziroma streznilo, saj sem po domače povedano ostala brez glasu. Moram priznati, da je bil to zame najbolj žalosten, stresen teden, odkar sodelujem v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Tega se v karieri najbrž najbolj boji vsak pevec, in to se mi je zgodilo prav pred mojo najljubšo točko letošnje oddaje. Veliko vaj sem morala zaradi svojih zdravstvenih težav preskočiti, a ostajam pozitivna in povsem se bom predala skladbi ter jo odpela s srcem," je priznala Petra, ki ostaja optimistična do konca.

Kako se bo Petra Zore odrezala v dvojni preobrazbi, bo znano nocoj ob 20. uri na Pop TV.