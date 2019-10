Petra Zore je bila nekoč zaprisežena raperka

Učiteljica in pevka skupine Bombshell Petra Zore je v šovu Znan obraz ima svoj glas že navdušila kot Nuša Derenda, Catherine Zeta Jones, Lepa Brena in nazadnje kot Beyonce , tokrat pa jo v peti oddaji čaka skok v raperske vode, ki pa Petri nikakor niso tuje.

V osnovni šoli je bila namreč zaprisežena raperka, ki je lomila rime in nosila za ta žanr zelo značilna široka oblačila. "Glede na mojo osnovnošolsko glasbeno preteklost, ki jo je zaznamoval prav rap, le tega danes poslušam poredko v primerjavi z ostalimi glasbenimi stili. Si pa vsekakor nostalgično rada kdaj zavrtim kakšno rap skladbo iz mojih osnovnošolskih dni. Priznati pa moram, da prav tako, kolikor se le da, spremljam našo slovensko rap sceno, nad katero sem v zadnjem času navdušena, saj skladbe nosijo pozitivna sporočila in imajo tudi za mlajše poslušalce lep in poučen namen," je priznala Petra.

Pevka ima na svoja najstniška leta lepe spomine, če ne drugega tudi zaradi foto spominov. "Najbrž tudi sama točno ne znam ali ne morem razložiti, zakaj mi je bil rap tako blizu. Očitno je bil vpliv MTV-ja in takratne mode name tako močan, da sem postala zaprisežena raparka. Zdi se mi, da je bil rap med mladimi takrat noro popularen," se spominja Petra, ki še danes ve, katere skladbe so ji bile najljubše."Med domačimi izvajalci sem si zagotovo največkrat zavrtela skladbo 'Od ljudi za ljudi' Murata & Josea, od tujih pa seveda skladbe Eminema, mogoče največkrat Lose Yourself."

Kako se bo Petra odrezala v imitaciji slovite Missy Eliot, bo torej znano v nedeljo, 20. oktobra, ob 20. uri na POP TV.