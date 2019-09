Petra Zore kot učiteljica: Sem prijazna, ampak stroga

Petra Zore, plavolasa pevka skupine Bomb Shell, je po poklicu profesorica razrednega pouka, v katerem nadvse uživa, tukaj pa je še njena druga strast – petje. S simpatično pevko smo tako poklepetali o njeni karieri, poklicu in življenju nasploh.

"Pojem že od majhnega, čeprav nihče v družini ni glasbeno podkovan ali glasbeno usmerjen. Moja mami se šali, da ljubim glasbo tudi zaradi tega, ker mi je pela, ko sem bila še v trebuhu, Ko sem odraščala, je bil tukaj televizijski program MTV s svojimi videospoti, s tem sem rasla. Poleg tega je bila tudi v avtomobilu vedno glasba, radio do konca. Kar se tiče glasbenih preferenc, sem šla skozi različne faze, od popa do hip hopa. Moram reči, da sta starša imela res veliko potrpljenja. Zjutraj, ko sta me peljala v šolo, se je v avto vrtel tudi Eminem, pa 50 Cent ... Res sta bila potrpežljiva."

Tukaj pa ni bila samo ljubezen do glasbe. Že zelo hitro je vedela, kaj želi postati, ko bo velika – učiteljica. "Že od majhnega sem vedela, kaj želim študirati, sicer so me mikali tudi jeziki, ampak ne ... Razredni pouk je bil zame glavna izbira." In kakšna učiteljica si? "Sem prijazna, ampak stroga, vidim, da to pri učencih funkcionira, zaupajo mi stoodstotno, tako učenci kot starši. Če starši vidijo, da se za otroka trudiš, bo sprejel vse, najprej moraš biti človek, nato učitelj. Če si dober človek, učenci to začutijo."

Nato pa je prišla želja po glasbenem udejstvovanju

"Ko sem končala šolanje, sem si vzela nekaj časa zase, malce zaradi operacij, malce sem potovala, razmišljala, kako naprej ... Nisem želela takoj skočiti v službo. Ugotovila sem, da mi nekaj manjka. Vprašala sem se, kaj me še veseli in takoj pomislila na petje. Tako sem začela kot back vokalistka pri Clemensu, nato pa je prišla zasedba Bomb Shell. Priznam, da sem malce naivno vstopila v ta svet, tako me je bobnar naše zasedbe spustil na realna tla – uspeh ne pride tako hitro, pot je dolga, ogromno dela, odrekanja. Smo dobra ekipa, imamo skupen cilj. Sicer imamo vsi še en drug poklic, potem je tu partner, družina ... A brez glasbe ne bi šlo, zato se res trudimo za to – vem, da nam bo uspelo," mi pove nasmejana, pozitivna mladenka, ki mi zaupa tudi, da ima težave s sluhom.