Petra Zore razkrila vsebino 'slavnega zvezka'

Učiteljica in pevka skupine Bombshell, Petra Zore, je samo debelo pogledala in zardela, ko ji je v drugi oddaji šova Znan obraz ima svoj glas voditelj Denis Avdić pokazal njen zvezek. "Takoj, ko sem zagledala v Denisovih rokah črtasto barven album, mi je začelo postajati vroče, saj sem točno vedela za kaj gre. (smeh) Nato pa so se pojavile še moje tri prijateljice z Artačem v avtu in skupaj so razglabljali o mojem zdaj 'slavnem zvezku'. V njem se namreč skrivajo moje najbolj odštekane, zabavne, šaljive, nelagodne dogodivščine, ki sem jih doživela v vseh 29. letih in skoraj toliko let smo tudi že najboljše prijateljice z ogromno skupnih spominov,"nam je razložila Petra.