Petra Zore: 'Zelo mi je nerodno'

Tri njene prijateljice je povabil na vožnjo s čisto novim Renault CLIOM, legendarnim mestnim vozilom, ki so mu popolnoma spremenili notranjost in je sedaj na voljo z visokokakovostnimi materiali in končnimi obdelavami. Z novo pametno kabino po meri voznika in izjemno udobnimi sedeži je vožnja z njim pravi užitek, v družbi radovednega Artača pa tudi nadvse zabavna, so na lastni koži občutile Petrine prijateljice. Da so vzdušje še malce začinile, so s seboj prinesle zvezek, ki so ga podarile Petri za rojstni dan, vanj pa so na inovativen način orisale razne situacije iz njene preteklosti. Situacije, ki naj bi ostale skrivnosti. Šokirana pevka in učiteljica kar mi mogla dojeti, kaj se dogaja. Med drugim smo lahko vsi videli 'seznam' njenih simpatij, med katerimi so z zvezdico označeni tisti fantje, s katerimi se je 'malce več dogajalo'. Kot da to še ni bilo dovolj, so dekleta opisala tudi, kaj se je dogajalo na eni od zabav, na kateri je bila v ospredju njena zadnjica. »Zelo mi je nerodno,« je priznala, ko si je ogledala celoten posnetek. A tu se zgodba še kar ne konča. Za piko na i je točno ta slavni zvezek Denis Avdić prinesel v studio in Petro poprosil, naj mu obrazloži eno izmed sličic. Čeprav se je znašla v nekoliko neprijetnem položaju, se je tudi sama zabavala na svoj račun in se od srca nasmejala, upamo le, da prijateljicam ni česa zamerila.

Kdo od nastopajočih ali žirantov bo tako kot Lara in Petra v sklopu rubrike AVTObiografija presenečen v tretji oddaji, bomo lahko videli že to nedeljo zvečer na POP TV. Ker pa vas zagotovo že razganja od radovednosti, se na spodnji fotografiji skriva namig. Bi uganili, kdo iz življenja naslednje 'tarče' bo tisti, ki se bo v družbi Tilna Artača zapeljal v novem Renault CLIU in izdal pikantne podrobnosti?