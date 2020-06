Petri Zore pisal Eros Ramazzoti in pohvalil, kako ga je imitirala

V peti sezoni šova Znan obraz ima svoj glas , ki jo lahko ponovno spremljamo na POP TV ob vikendih, je Petra Zore imitirala kar nekaj svetovno znanih pevcev in pevk. Petra je skozi sezono imela to srečo, da njeni nastopi niso ostali neopaženi. Prav ona je med tekmovalci prejela največ pohval s strani glasbenikov, v katere se je morala sama preleviti.

Tako je dobila pohvalo Nuše Derenda, Helene Blagne, celo Lepe Brene in ameriške pevke Anastacie . "Moram priznati, da še dandanes resnično ne morem verjeti, da sem prejela toliko odzivov od pevcev, ki sem jih sama imitirala. Vseh odzivov se zelo rada spominjam. Najprej seveda šok, ko se je na moj nastop odzvala kraljica Balkana Lepa Brena. Še posebej mi je bilo toplo pri srcu, ker je zelo pohvalila sam nastop in mi še zaželela zmago v šovu. Najbolj pa se mi bo v spomin zasidral komentar moje vzornice, pevke Anastacie. Tega resnično nisem pričakovala, ampak očitno je segel moj glas tudi v Ameriko naravnost do Anastacie, ki je komentirala moj nastop z besedami, ki jih ne bom nikoli pozabila: ''This is incredible!'' (To je neverjetno!, op. a.) Enostavno ostaneš brez besed."

Ko je Petra v enajsti oddaji imitirala Anastacio, je dobila prav poseben izziv. Uprizoriti je morala duet: Anastacio z italijanskim pevcem Erosom Ramazzotijem. Plavolasa pevka vsak vikend spremlja oddaje, v katerih je nastopala v živo in se spominja vsega lepega, kar je doživela lani jeseni. Tudi tokrat je objavila fotografijo svoje dvojne preobrazbe in na Instagramu ponovno označila Anastacio in Erosa. In tokrat je bila sreča spet na Petrini strani. Javil se je njej ljubi Eros in na njeno fotografijo reagiral z ljubečim smeškom in ji celo v zasebno sporočilo napisal: "Top."

"Tako sem bila vesela, da sem zakričala na ves glas in mogoče zbudila kakšnega soseda," je v smehu povedala plavolaska in dodala, da mu je na njegovo sporočilo odpisala, se mu zahvalila in dodala, da ji je bilo v čast, da ga je lahko imitirala, ker jo njegova glasba navdušuje. Eros je namreč eden njenih najljubših glasbenikov: "Pred kratkim sem tudi prvič v živo obiskala njegov koncert v Stožicah nad katerim sem bila seveda navdušena. Ko je začel s pesmijo I belong to you, sem želela kar sama stopiti na oder namesto njegove backvokalistke."

Za konec je Petra, sicer pevka skupine Bombshell, povedala, da je bila nad izborom imitacij v oddaji zelo zadovoljna, edina, ki ji je 'ušla' pa je bila Cher. A nič zato, Petra se lahko tolaži z največ odzivi glasbenikov: "Dobra sem za nadaljnjih deset let."