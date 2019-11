Petro Zore spet čaka "nehvaležna" naloga

Nedeljski večeri so že vso jesen rezervirani za zabavo, za katero skrbijo ustvarjalci in znani nastopajoči šova Znan obraz ima svoj glas. In tudi nocoj bo pestro, zabavno in spektakularno. Posebej zahtevno nalogo bo imela najbolj znana učiteljica ta hip, pevka Petra Zore, ki bo morala imitirati Heleno Blagne in to kar pred njo samo, saj bo Helena četrta žirantka večera. Spomnimo, Petra se je z enakim izzivom spopadla že v prvi oddaji, ko je z imitacijo nastopila pred pevko Nušo Derando.

"To je že moja druga imitacija, ki jo bom morala izvesti pred originalno pevko, kar seveda priskrbi še dodaten val nervoze pred nastopom. Priznam, da sem zelo živčna, saj je Helena Blagne vrhunska vokalistka in lahko rečem, da je največja slovenska pevska diva. Na točko sem se pripravljala tako kot na vsako. Velikokrat poslušam skladbo, si ogledam tudi live nastope in snemam svoje imitiranje ter skušam svoj nastop pripeljati čim bližje originalu. Navkljub vsem ocenam, ki bodo sledile po nastopu, pa si želim le, da bi bila Helena nad mojim nastopom navdušena. Upam, da jo bom navdušila in da dobim po koncu nastopa tudi kakšno njeno pohvalo, saj ni kar tako, da te pohvali sama Helena Blagne. Čeprav ima Helena pri nas kar nekaj posnemovalcev in imitatorjev moram priznati, da jo je zelo težko imitirati, če si želiš to izpeljati na pravilen način. Ima specifično in originalno bravo glasu, ki je poznana slehernemu Slovencu. Njena prepoznavnost glasu in njena prisotnost na oddaji sta zato poskrbeli, da bo to zagotovo ena izmed mojih težjih točk na Znan obraz ima svoj glas," je za naš portal 24ur.com priznala Petra.



Seveda se nedeljske oddaje veseli tudi Helena Blagne, ki je povedala, da že komaj čaka nastop svoje imitacije. "Pesem Vrniva se na najino obalo je vse prej kot lahka, je res zahtevna pesem. Petri lahko dam en preprost nasvet, in sicer, da naj bo res čustvena in dobro osredotočena na pesem. Važna pa je tudi energija in dinamika, ki jo bosta morala pričarati skupaj z Alexom Volaskom, ki bo stopil v čevlje Naceta Junkerja," je pred oddajo komentirala ena in edina Helena Blagne.

Kako se bo Petra odrezala kot glasbena ikona Helena Blagne ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV.