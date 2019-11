Pika Božič in Marko Vozelj komentirala nastop Eve in Davida

V nedeljski oddaji šova preobrazb smo videli tudi nov glasbeni duet, kjer sta Eva Boto in David Amaro imitirala Piko Božič in Marka Vozlja, nekdanjega člana Čukov, ki sta zapela uspešnico Komar. Njun nastop sta komentirala tudi originalna izvajalca.

Eva in David sta imitirala Piko Božič in Marka Vozlja. FOTO: Miro Majcen

Ko so Čukiin Pika Božič leta 2003 predstavili uspešnicoKomar, je Slovenija ponorela od navdušenja in ni osebe, ki ne bi poznala te pesmi. V osmi oddaji šova Znan obraz ima svoj glas pa sta to energijo, ki je vladala med Piko in Markom Vozljem, takrat članom priljubljene skupine Čuki, poskušala doseči s svojim nastopom. Eva se je prelevila v takrat najbolj zaželeno pevko, seksi Piko Božič, David Amaro pa je stopil v čevlje Marka Vozlja. Z imitacijo sta navdušila žirijo, sotekmovalce in tudi gledalce, pa vendar vse zanima, kako sta jih ocenila originalna izvajalca.

Samo za naš portal 24ur.com je Pika Božič povedala: "Uf, žal oddaje v nedeljo nisem gledala, ker me ni bilo in sem bila zasedena takrat, sam si pa posnetek na hitro ogledala naslednji dan ... Lahko rečem samo kapo dol vsem nastopajočim v šovu, ker so pogumni, da imitirajo tako tuje kot tudi vse domače glasbenike. To res ni lahko. Evi in Davidu seveda čestitam za nastop. Sicer pa smo to pesem posneli leta 2003 in se še sama ne prepoznam. (smeh) Mislim, da je Evi kar dobro uspela moja imitacija," je komentirala Pika.

Tudi Marko Vozelj si je posnetek nastopa ogledal dan kasneje, saj je imel v nedeljo zvečer glasbene obveznosti: "Najprej sta mi otroka povedala, da je bila oddaja super in njun nastop tudi. Mene sta absolutno prepričala, pa tudi ostali so bili odlični. Komar je zelo 'špasen' komad in ni neke velike umetnosti tukaj, kot recimo pri pesmi Ti si mi u krvi, ki je tudi vokalno zelo zahtevna. Za Davida lahko rečem, da je res vrhunski že celo sezono, tudi mene je dobro imitiral in v enih delih je zadel celo barvo glasu. Mu želim še veliko brilijantnih nastopov in imitacij," je povedal Marko. Več novic iz zakulisja šova Znan obraz ima svoj glas, najdete TUKAJ!