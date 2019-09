Predstavljamo obraze nove sezone šova Znan obraz ima svoj glas

Pred nami je nova sezona priljubljenega šova, v katerem se bodo preobrazbam strokovnjakov s področja plesa, petja, maske in imitacij prepustili slovenski pevci različnih glasbenih žanrov. S svojim talentom, znanjem, napornimi treningi, veliko mero zaupanja in poguma vas bodo zabavali vsako nedeljo na POP TV. Znan obraz ima svoj glas na POP TV prihaja 22. septembra.

EVA BOTO

24 let, Maribor

Diplomirana profesorica razrednega pouka, kmalu magistrica

Eva Boto FOTO: POP TV

Med svoje največje uspehe na glasbenem področju štejem:

Leta 2012 sem zmagala na Emi in šla na Evrovizijo. Takrat so se uresničile moje otroške sanje. Še leto pred tem sem ob gledanju finalnega dela oz. nastopa Maje Keuc rekla mami, da bom naslednje leto jaz stala na tistem odru. In res je bilo tako. Česa se v sklopu oddaje najbolj veseliš?

Po pravici, res vsega. Od vaj do tega, kako bomo izvedeli, koga bomo imitirali, celotnih preobrazb, mask, kostumov, da se bomo lahko ob vsem tem zares vživeli v sam lik. Veselim se nedeljske oddaje in posledično adrenalina, ki bo prisoten. Veselim se smeha, ki ga bo prinesla sama oddaja, vsi nastopajoči, veselim se res vsega, saj sodelujem z odlično ekipo. Kaj ti pomeni sodelovanje v šovu Znan obraz ima svoj glas?

Sodelovanje v šovu mi predstavlja velik izziv. Želim videti, koliko lahko grem iz svoje cone udobja, da se naučim premagati strah pred tem, kar mi ni tako blizu, prestavlja mi priložnost, da se ljudem predstavim v drugačni luči, kot so me navajeni. Želim si, da me spoznajo. Poleg tega mi predstavlja eno veliko zabavo, kjer bom lahko na nek način prebudila otroka v sebi. ANA DEŽMAN

36 let, Ljubljana

Univerzitetno diplomirana teologinja

Ana Dežman FOTO: POP TV

Med svoje največje uspehe na glasbenem področju štejem:

Na zabavnem glasbenem področju štejem pod uspehe nagrado za najboljšega debitanta na Narečni popevki 2000 in pesem Oj otrok muj, nagrado za naj debitanta na Slovenski popevki leta 2000. Pesem Cvetje in poletje, nagrada za naj pesem na Slovenski popevki leta 2001 za pesem Rada bi, 3. mesto na Emi 2002 s pesmijo Pelji me, kjer sem doma. Med uspehe na klasičnem opernem področju pa štejem 1. nagrado na državnem tekmovanju Ithaka 2008, 3. mesto na državnem tekmovanju Temsig leta 2009, vlogo Fenene v operi Nabucco, Berta v Seviljskem brivcu, ta glavna pa še prihaja, in sicer Santuzza v Operi Cavalleria Rusticana. Česa se v sklopu oddaje najbolj veseliš?

Preobrazbe v meni ljube like, plesa, raznolikih načinov petja. Kaj ti pomeni sodelovanje v šovu Znan obraz ima svoj glas?

Pomeni mi dodatno prepoznavnost v drugačni luči, da lahko izrazim sebe in se predstavim skozi razne like, vloge, stile ter na ta način širim področje svojega glasbenega delovanja. Prepričana sem, da bo šov velika izkušnja in še večja šola za naprej. MAJA ODERLAP

36 let, Velenje

Diplomirana ekonomistka, v pripravi magistrske naloge

Maja Oderlap FOTO: Reuters

Med svoje največje uspehe na glasbenem področju štejem:

Bilo je precej festivalskih nastopov in nastopov na velikih odrih. A moj največji uspeh je, ko si občinstvo prepeva moje pesmi. To je največji dokaz, da delaš dobro. Publika sodi in na koncu presodi. Skladba Vem, jokala bom je v zakonski stan »peljala« mnoge pare. Česa se v sklopu oddaje najbolj veseliš?

Zelo se veselim zabavnih preobrazb – moj obraz bo kar naenkrat postal obraz nekoga drugega. Kaj ti pomeni sodelovanje v šovu Znan obraz ima svoj glas?

Cona udobja je lahko varna, a kmalu postane (ne)varna. Veselim se, da sem stopila iz nje. Vesela sem, da je kreativna ekipa v meni prepoznala še vrsto drugih lastnosti, ki so združene tudi v mnogih likih. Hvaležna sem, da se mi je to zgodilo in se veselim nedelj, ki me čakajo. PETRA ZORE

29 let, Ljubljana

Profesorica razrednega pouka

Petra Zore FOTO: POP TV

Med svoje največje uspehe na glasbenem področju štejem:

Med svoje največje uspehe na glasbenem področju štejem ustvarjanje avtorskih skladb. Med največjimi uspehi je tudi moja vsakodnevna pot z mojim bandom Bomb Shell. Štiri različne osebnosti, iz različnih koncev Slovenije, ki skoraj več časa preživimo skupaj kot z našimi družinami in še kar ne obupamo. Česa se v sklopu oddaje najbolj veseliš?

V sklopu oddaje se veselim cele izkušnje. Celotnega paketa; od smeha, zabave, trdega dela, novih skladb, prijateljstev, imitacij in seveda nasvetov od žirije in naših mentorjev. Vem, da v oddaji lahko veliko doživim in se lahko tudi veliko naučim. Kaj ti pomeni sodelovanje v šovu Znan obraz ima svoj glas?

Sodelovanje v šovu Znan obraz ima svoj glas mi pomeni res veliko, saj je zame neponovljiva izkušnja in hkrati priložnost, da širši Sloveniji predstavim sebe, svoj band in seveda našo glasbo. ALEX VOLASKO

28 let, Litija

Inženir multimedijske produkcije

Alex Volasko FOTO: POP TV

Med svoje največje uspehe na glasbenem področju štejem:

Zmago na slovenski popevki in to, da lahko živim izključno od glasbe. Česa se v sklopu oddaje najbolj veseliš?

Veselim se novih prijateljev in odlične zabave, saj se že od nekdaj rad ukvarjam z imitacijami. Kaj ti pomeni sodelovanje v šovu Znan obraz ima svoj glas?

Zelo veliko priložnost, da ljudem predstavim še svojo drugo plat. Verjetno bo tudi te sezone kot vsake prehitro konec, zato si res želim uživati na polno ter zabavati nastopajoče in gledalce. DAVID AMARO

26 let. Manchester, Velika Britanija

Medijski tehnik

David Amaro FOTO: POP TV

Med svoje največje uspehe na glasbenem področju štejem:Verjetno to, da sem med drugim pel spremljevalne vokale velikim imenom britanske glasbe: JP Cooper, Take That. S Take That sem nastopil tudi kot eden od pevcev spremljevalnega zbora na njihovi arena turneji. Česa se v sklopu oddaje najbolj veseliš?

Adrenalina, ki ga čutiš, preden stopiš na oder. Profesionalizma. Zabave. Smeha. Novih poznanstev. Pa tudi samih preobrazb. Kaj ti pomeni sodelovanje v šovu Znan obraz ima svoj glas?

Odlična priložnost za razvoj in boljše spoznavanje vokala. Sodelovanje v oddaji sem vzel tudi kot velik poklon, saj povabila nazaj v Slovenijo, kjer bi sodeloval v enem najbolj gledanih šovov, nisem pričakoval. SRĐAN MILOVANOVIĆ

38 let, Škofljica

Profesor angleškega jezika

Srđan Milovanović FOTO: POP TV

svoje največje uspehe na glasbenem področju štejem:

Ponosen sem na prvi nastop v Križankah s skupino Feel the Phil Collins, v kateri sem bil glavni vokalist, od takrat pa sem z muzikali v Križankah nastopil skoraj 20-krat. Ponosen sem tudi na svoj samostojni akustični koncert v Španiji pred 14 leti. Česa se v sklopu oddaje najbolj veseliš?

Najbolj se veselim nastopov v živo. Trenutek, ko se postaviš pred občinstvo in gre lahko vse narobe (pa tudi vse prav). Nihče te ne more ustaviti, ni prostora ne časa za popravke, ta trenutek pa je neponovljiv, edinstven. Povezava z občinstvom je nekaj posebnega, ker moraš kot nastopajoči posredovati zgodbo in občutke. Če ti to uspe, vsi odidemo domov bogatejši za nepozabno izkušnjo. Kaj ti pomeni sodelovanje v šovu Znan obraz ima svoj glas?

To je ogromen osebni izziv, ker sem si doslej predstavljal, da sem v pevskih preobrazbah dober. Zdaj pa moram to dokazati. Pred vsemi, na televiziji. Jep, srhljivo. MATIC SUPOVEC

35 let, Šmarje pri Jelšah

Inženir elektrotehnike

Matic Supovec FOTO: POP TV