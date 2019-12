Predzadnja zmaga sezone je šla v roke Evi Boto

Predzadnja oddaja letošnje sezone šova Znan obraz ima svoj glas, ki je bila že enajsta po vrsti, je gledalcem tudi tokrat pričarala nepozabne nastope, vrhunske probrazbe in novega zmagovalca večera. Tokrat je slavila Eva Boto kot Ansambel bratov Avsenik.

Najbolj zabaven šov letošnje jeseni se počasi bliža h koncu, saj so gledalci in znani nastopajoči nocoj doživeli že enajsto in s tem tudi predzadnjo oddajo letošnje pete sezone. Oddajo je tokrat s svojim prihodom na mesto četrte žirantke počastila svetovno znana in najbolj zaželena koreografinja ta hip, plesalkaNika Kljun, ki je v Slovenijo priletela naravnost iz Hollywooda. "Res sem vesela, da sem po vseh šovih v tujini, kot so X Factor, Amerika ima talent, La Banda in drugi, zdaj tudi del slovenskega šova. Slišim in vidim, da so nastopajoči letos briljantni in komaj čakam, da vidim nastope še v živo. Vsekakor bom vse ocenjevala s pozitivno energijo in veliko dobre volje, saj občudujem vse slovenske pevce, ki vsak teden izvabijo iz sebe, kar se da največ," je tik pred začetkom šova priznala nasmejana Nika.



Osem znanih nastopajočih je tudi tokrat navdušilo z žanrsko različnimi imitacijami, med drugim pa smo prvič v vseh sezonah videli glasbeni dvoboj dveh dvojnih imitacij, saj sta Matic inMaja oba postala Šank Rock in 6pack Čukur in se pomerila v dvoboju. Po seštevku ocen gledalcev, žirije in sotekmovalcev je zmaga večera tokrat šla v roke Evi Boto, ki je imitirala Ansambel bratov Avsenik. Eva je ob zmagi je od veselja kar zajodlala.

FOTO: Miro Majcen

Na koncu oddaje pa smo dobili tudi vse štiri finaliste za prihodnjo nedeljo – to so postali David Amaro, Matic Supovec, Srđan Milovanovičin Eva Boto.

V koga so se znani nastopajoči preobrazili to nedeljo?



PETRA ZORE

Prva je na oder imitacij stopila najbolj znana učiteljica in pevka skupine Bombshell, ki je tokrat imitirala risano junakinjo Moano, zapela pa je pesem How far will I go. "Pokazala si otroškost, ki jo imaš v sebi. Ta vokal ni lahko zapeti, zato ti čestitam za ta nastop," je komentirala Lea, Markopa dodal: "Bila si super zvedava, naivna in odločna deklica. Čestitke!" Svoj komentar je podala tudi Lara: "Ti si naredila čisto pravi lik iz risanke, tvoj vokal je letel čez ocean, igralsko si bila tudi res vrhunska." Zadnja je komentirala Nika: "Petra, res si bila super. Jaz sem ravno prišla iz Disneylanda, kjer sem delala koreografijo za njih in bi ti takoj dala vlogo Moane. Bravo!"

Petra Zore FOTO: Miro Majcen





ALEX VOLASKO

Drugi je oder preobrazb zasedel priljubljeni pevec, ki je tokrat moral imitirati svojega glasbenega prijatelja, pevca Omarja Nabra, zapel pa je njegovo uspešnico Vse kar si želiš. "Najtežji izziv doslej. Bil si trpeč, poze so bile dobre, bi si perfekten ljubki narcis. Bravo," je komentirala Lara, Nika pa dodala: "Meni si bil zelo hot. Všeč so mi tvoji lasje in poznam Omarja, ki mi je zapel za rojstni dan in sem z njim zaplesala, zato bi tudi s tabo zaplesala. Zelo energičen nastop, bil si super." Komentirala je tudi Lea: "Mislila sem, da pred mano stoji pravi Omar. Zvenel si kot on, bil si res odličen." Zadnji je komentar podal Marko: "Jaz ne vem, kakšno zvrst sicer izvaja Omar, ampak tole bilo zame zelo dobro. Dobil boš ogromno točk."

Alex Volasko FOTO: Miro Majcen





EVA BOTO

Tretja je na oder preobrazb stopila zabavna Korošica, ki je tokrat stopila v čevlje Ansambla bratov Avsenik, odpela pa bo zimzeleno pesem Tam kjer murke cveto. "Eva, ti si res stopila v ogromne čevlje. Avseniki so pionirji, so dediščina in so Slovenija. Odlična si bila in kocine so mi šle pokonci," je povedal Marko, Lara pa dodala: "Meni gre zelo na živce, ko se govori o narodno-zabavni glasbi kot nekaj, ko daš komolce gor in hojladri. Ni tako. Ti si pokazala to eleganco, ki v tej pesmi govori srcu." Komentar je podala tudi Nika, ki so jo preplavile solze in čustva nostalgije: "Neverjetno je, kako se življenjski krog sklene. Jaz sem poznala Danico in je bila izjemna ženska. Vedno je imela rdeče nohte in je vedno govorila, da ima dva boka, zato ta značilna poza. Odlična si bila in si me popeljala v malo nostalgije. Hvala ti za to." Zadnja je komentirala Lea: "Eva, čestitam ti. Pozabljamo, da ni lahko odpeti narodno-zabavni vokal. To je zelo težko in vsaka pevka ve, da je to težka naloga. Bravo."

Eva Boto FOTO: Miro Majcen





DAVID AMARO

Naslednji je nastopil priljubljeni pevec, ki se je tokrat spopadel z zahtevno nalogo, saj je imitiral svetovnega zvezdnika in odličnega plesalca Justina Timerlakea, pel pa je njegovo uspešnico Can't stop the feeling, na odru pa so se mu pridružili plesalci Bolera. "Kakšno presenečenje! Spet jokam, no! Te moram kar objeti, to je bil res odličen nastop. Kar si naredil danes, je zelo težko. Delam z veliko zvezdami in več kot polovica jih ne poje v živo in ti si in si bil vrhunski. Res, bravo," je povedala Nika, Lea pa dodala: "Ti si v tej oddaji nabral tako veliko kondicije in izkušenj. Ja, padel ti je mikrofon med nastopom in si odpeljal nastop do konca, kar pomeni, da si res velik profesionalec." Komentiral je tudi Marko: "Bil si izvrsten. Vsi govorijo, kako Justin odlično pleše in poje, ti si pa dokazal, da si velik performer in dobiš ogromno točk od mene." Zadnja je komentar podala Lara: "Jaz ti bom rekla hvala, za to, kar nam vsakič prineseš na oder. To je ta tvoja radost in si nas okužil z dobro voljo in smo plesali s tabo."

David Amaro





SRĐAN MILOVANOVIĆ

Priljubljeni igralec in pevec je tokrat imitiral Sašo Lošića iz kultne bosanske skupine Plavi orkestar, zapel pa je legendarni hitOd rođendana do rođendana. V intervjuju z Denisom je Srđana poklical tudi Saša osebno in mu zaželel srečo ter podal nasvet, kako čim bolje izpeljati preobrazbo. "V kapo si ga zadel v nulo. Odličen si bil in ti čestitam," je komentiral Marko, Lara pa dodala: "Saša je eden najboljših likov, kar sem jih kdaj spoznala. In ti si danes imel vse, kar ima on - od nasmeška do tega globokega pogleda." Naslednja je komentirala Lea: "Jaz Saše še nisem spoznala v živo in očitno mi ga je Miklavž zdaj prinesel tukaj na oder. Bil si odličen in sem se skoraj zjokala." Zadnja je komentirala Nika: "Zadel si ga v nulo! Sem videla, da si začutil milino v sebi in to me je presunilo. Odličen si bil in si me prepričal do konca."

Srđan Milovanović FOTO: Miro Majcen





MAJA ODERLAP IN MATIC SUPOVEC

Naslednja sta nastopila narodno-zabavni glasbenik in pevka, ki sta tokrat imela poseben izziv. Maja in Matic sta se namreč spopadla v glasbenem dvoboju, in sicer sta oba nastopila v dvojni preobrazbi, in sicer sta oba postala 6pack Čukur in Šank Rock, odpela pa sta njihovo uspešnico Dej bolj na glas, za kar sta dobila stoječe ovacije v studiu. "Toliko ene energije na odru. Doma sem razmišljala, kako vama bo to uspelo. Maja, vedela sem, da imata z Matjažem Jelenom veliko skupnih točk in sem vedela, da ti bo Šank Rock bližje in ti čestitam za ta izziv. Matic, ti pa tudi, si se izkazal v obeh likih. Super si bil," je povedala Lea, Nika pa dodala: "Mene sta totalno prevzela, čeprav nisem pristašica rocka, sem plesala zraven. Matic, ko si začel rapat, so mi šle kocine pokonci. Maja, odlična si bila, rock ti je zelo pasal, pri hip hipu pa bi lahko bilo malo več tega gibanja rok, ampak odlično vse skupaj." Svoj komentar je podala tudi Lara: "Sem gledala, kdo je boljši kdo, ampak ta izziv je bil noro dober. Vodila sta skupaj pesem od začetka do konca in vama obema čestitam za to perfekcijo." Zadnji je svoje povedal Marko: "Na odru je bilo tako veliko ljudi in vsi bodo dobili ogromno točk. Maja, bila si izjemen Jelen, Matic, ti pa odličen 6pack."

Matic Supovec in Maja Oderlap FOTO: Miro Majcen





ANA DEŽMAN

Kot zadnja je nastopila operna pevka, ki je tokrat imitirala svetovno zvezdnico Mariah Carey, zapela pa je najbolj znano božično pesem All I want for Christmas Is You. "Te lahko povabim v Trst in boš moja glasbena kulisa za božič? Zadela si pesem v nulo in dodala neko svojo toplino. Bravo," je povedala Lara, Marko pa dodal: "Ana, odkar je Mariah prišla ven s tem komadom, sem ugotovil, zakaj na obstaja tipka "repeat". Jaz bi te kar naprej poslušal!" Svoj komentar je povedala tudi Nika: "Ana, tako si lepa in kako imaš odličen vokal. Hvala, da si me popeljala v moj dom v Hollywood, pa čeprav samo za kratek čas. Bila si res vrhunska in si predstavila zelo lepo in pozitivno različico Mariah. (smeh)" Kot zadnja je komentirala Lea: "Mariah je težko imitirati in ti si vse te njene glasovne okraske zadela v nulo. Ti čestitam za ta odličen nastop."