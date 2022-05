Predzadnja zmagala šla v roke bratoma BQL

Enajsta oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je postregla z nepozabnimi imitacijami in odličnimi nastopi, ki so bili prava paša za oči in ušesa. A na koncu je zmago večera domov odnesla Anej in Rok Piletič, ki sta navdušila v pop-opernem duetu.

Predzadnja oddaja šeste sezone šova Znan obraz ima svoj glas je bila obarvana z ljubeznijo na sto in en način. Osmerica nastopajočih je spet postregla z nepozabnimi imitacijami, odličnimi nastopi in zabavnimi trenutku. Zvezdniški žiriji Ani Marii, Heleni in Andreju pa se je tokrat kot četrti gostujoči žirant pridružil glasbenik Jan Plestenjak, ki je ta večer tudi sam doživel veliko presenečenje. Voditelja Peter Poles in Sašo Stare sta mu namreč napisala pesem z naslovom Fotr Jan, ki ga je dodobra nasmejala, čeprav je priznal, da v resnici še ni "fotr".

icon-expand Znan obraz ima svoj glas FOTO: Mediaspeed.net

Po skupnem seštevku ocen žirije, nastopajočih in gledalcev pa je zmaga v predzadnji oddaji sezone šla v roke bratoma BQL , ki sta vse skupaj prepričala kot Ed Sheeran in Andrea Bocelli.



In v koga so se v enajsti oddaji prelevili znani nastopajoči?



NASTJA GABOR

Prva je na oder stopila nasmejana pevka, ki je tokrat morala imitirati svojo prijateljico, priljubljeno Marjetko Vovk - Maraayo, zapela pa je romantično uspešnico 1000 let. "Nastja, tole je bila romantika direkt v žilo. V ljubezni ženske dobesedno zažarimo in tudi tebi zelo dobro paše ta tematika," je povedala Helena, Andrej pa dodal: "Meni se zdi, da je Maraaya podobna Heleni... neka milnai v njunih očeh. Nastja, ti si bila pa zelo luštna in super." Naslednja je komentirala Ana Maria: "Sladkorna pena na kubik. Sem čaka samo še narvice, pa samoroge. Čusto si zadela slog te pesmi in Marjetkino nežnost." Zadnji je oceno podal Jan: "Jaz sem živi dokaz, kako nemočni smo moški, ko nam ženska pošlje poljub. (smeh) Marjetko si zadela glasovno in tudi v gibih ter kretnjah."

icon-expand FOTO: Mediaspeed.net icon-chevron-left icon-chevron-right

ADRIJANA KAMNIK

Druga je s svojo imitacijo navdušila priljubljena Korošica, ki je tokrat stopila v čevlje grammyjeve nagrajenke Billie Eilish, zapela pa je njen večkrat nagrajeni hit Bad Guy. "Pred nami se je odvil cel videospot Billie Eilish. Ti si to tako dobro izpeljala in zadelo njeno naveličanost življenja, da si super zadela," je povedala Ana Maria, Helena pa dodala: "Naša generacija ne razume Billie Eilish, ampak jaz jo pojmujem kot ekscentrično umetnico, ki je ogledalo današnje generacije. Bila si fenomenalna in si jo zelo dobro ujela." Trenji je komentiral Jan: "Jaz sem danes prišel iz Slovenj Gradca in ta transformacija, da si se ti prelevila v eno punco, ki nikoli ni vidla kako se pasejo krave. Jaz raje gledam krave kot Billie, ampak si zelo dobro izpeljala to transformacijo." Zadnji je ocenjeval Andrej: "Jaz poslušam house glasbo in Billie je genialka, ki je natančna pri vsem kar počne. Ti si jo zelo dobro ujela."

icon-expand FOTO: Mediaspeed.net icon-chevron-left icon-chevron-right

DAMJANA GOLAVŠEK

Tretja je na oder preobrazb stopila pevka in učiteljica petja, ki se je tokrat prelevila v mračno filmsko čarovnico Winifred, ki jo je v filmu Čarovnice se vračajo odlično odigrala Bette Midler, zapela pa je muzikalično pesem I Put A Spell On You in dobila stoječe ovacije. "Damjana, izjemen nastop! Kot da bi se pred nami odvil film, res bravo," je povedal Jan, Ana Maria pa dodala: "Odrska pravljica in čarovniški spektakel. Damjana, ti si res pričarala magijo nocoj, bila si fenomenalna in teatralna." Naslednja je oceno podal Andrej: "Ona ni bila čarobna, ampak čarovnica. Damjana, nekam z lahkoto se ti uživljaš v te strašne in zlobne like? (smeh) Ni več skrivnost, da vemo, ko je Golavškova v hiši!" Zadnja je ocenjevala Helena: "Damjana moja, ti si čisto utrgana in ti veš kako se tem stvarem streže, zato je bila tale Bette Midler danes zate prava malica."

icon-expand FOTO: Mediaspeed.net icon-chevron-left icon-chevron-right

MARTINA MAJERLE IN MATEVŽ DERENDA

Naslednja sta se v glasbenem nesojenem duetu, ki je zaradi bolezni odpadel v šesti oddaji, tokrat nastopila hrvaška pevka in slovenski pevec. Martina se je prelevila v latino zvezdo Shakiro, Matevž pa v pevca Malumo, zapela pa sta njuno skupno pesem Chantaje. "Tistega strica sem gledal v publiki in kar ni vedel, katero dekle na odru bi gledal! (smeh) Tole je bila salsa iz hobi programa, ampak sta tudi originala v spotu bolj lahkotna. Imela sta eno tako težo v plesu in vama je uspelo," je povedal Andrej, Jan pa dodal: "Jaz plesa ne bom komentiral, ker sem motoričen invalid. (smeh) Pevsko sta me pa navdušila, ker sta oba zadela originalna pevca do konca. Bravo!" Svojo oceno je podala tudi Helena: "Taka luštna igra med spoloma je bila tole, čeprav jaz bi dala še več erotike v komad. Martina, več moči si dala v glas kot boke, Matevž, ti pa si dobro predel okoli Martine. Salsa je bila super." Zadnja je ocenjevala Ana Maria: "Prava vročica je bila tole. Če kdo ve biti strasten, je so to latino ljudje in vidva sta to bila več kot odlična."

icon-expand FOTO: Mediaspeed.net icon-chevron-left icon-chevron-right

MARIO PEŠIĆ

Naslednji je na oder stopil priljubljeni Korošec, ki se je tokrat prelevil v Jana Plestenjaka in pred njim tudi nastopil s pesmijo Meni dobro je, za kar je dobil stoječe ovacije občinstva. "Najprej moram povedati, da mi je zelo všeč, da si do Jana in imitacije pristopil z veliko spoštovanja. Jan v svojih pesmih ženskam zapoje tisto, kar jim moški načeloma ne znajo povedati. Bil si alfa samec, bil si gentlemen, imel si pravo mero patosa in mačizma," je ocenila Helena, Andrej pa dodal: "Mario, ti si car! Bil si izrezan Jan, po stasu in glasu, res si ga dobro imitiral in ti čestitam." Naslednja je komentirala Ana Maria: "Najjači naj Janči! Ti si se moral preleviti v slovenskega kralja popa, kar ni lahka naloga, ampak tebi je pa zelo dobro uspelo, od gibov do žametne prezence." Zadnji je komentiral originalni Jan: "Jaz sem res ganjen. Vidim človeka, ki se je potrudil imitirati moj glas in mojo pojavo. Meni je to velik kompliment in hvala ti za to, Mario, sem zelo počaščen."

icon-expand FOTO: Mediaspeed.net icon-chevron-left icon-chevron-right

BQL

Priljubljena brata Anej in Rok Piletič sta tokrat očarala več generacij, saj sta imitirala Eda Sheerana in Andrea Bocellija ter odpela vokalno težko pesem Perfect Symphony, za kar sta tudi dobila stoječe ovacije občinstva. "Jaz nisem mogla vstati, ker sem tako ganjena. Tole je bila oda ljubezni in še v duetu. Rok, ti si imel težko nalogo z opero, ampak vau, velik aplavz," je komentirala Ana Maria, Jan pa dodal: "Te dva fanta sta taka profesionalca in sta res krasna, izjemna glasbenika sta." Oceno je podal tudi Andrej: "Tole ni bila lahka naloga, za oba. Opera je težka, ampak tudi Ed Sheeran ni lahek. Super sta bila, lep nastop." Zadnja je komentirala Helena: "Jaz sem se zelo naježla med vajnim nastopom. Imela sta velik izziv, ampak sta ga oddelala z odliko. Za trenutek sta se potopila v to pesem in oba izvajalca. Jaz vama čestitam za ta impresiven nastop."

icon-expand FOTO: Mediaspeed.net icon-chevron-left icon-chevron-right