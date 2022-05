Zvezdniška ruleta: Matevž sprejel izziv, imitiral bo mamo Nušo Derendo

Zvezdniška ruleta je določila, da bosta v naslednji oddaji BQL stopila v čevlje bratov Olsen in zapela njihovo uspešnico Fly On The Wings Of Love. Martini Majerle končno ne bo več potrebno peti v slovenščini, saj bo zapela skladbo Nemo skupine Nightwish. Nastja Gabor se bo prelevila v pevko Taylor Dayne in odpela Tell It To My Heart.

V country vode se tokrat podaja Damjana Golavšek, ki bo kot Shania Twain na odru nastopila s pesmijo Ka-Ching. Adrijana Kamnik bo ponovno morala imitirati kar dve pevki, in sicer popdivi Lady Gago in Ariano Grande. Odpela bo njuno uspešnico Rain On Me. Mario Pešić bo postal zver iz filma Lepotica in zver.