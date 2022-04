Presenečenje za BQL: Oba bosta obula petke in se prelevila v žensko

Tekmovalci šova Znan obraz ima svoj glas so znova stopili pred rdeči gumb, zvezdniška ruleta pa je določila nove preobrazbe. Mario Pešić , bo stopil v velike čevlje in se preobrazil v enega najbolj zaželenih moških ta hip, pevca skupine Måneskin , in zapel njihovo uspešnico Zitti E Buoni.

Dekleta skupine Las Ketchup so imela eno svetovno uspešnico, ki je poleti leta 2013 zavzela svet in odmevala iz zvočnikov na plažah ter se povzpela na vrh poslušanosti radijskih lestvic. Damjana Golavšek bo tista, ki se bo spremenila v vroča Kečap dekleta.

Etta James je eno najbolj znanih imen jazza, njeno All I Could Do Was Cry pa bo zapela Adrijana Kamnik.

Brata BQL je zvezdniška ruleta znova združila, a veselje ni bilo popolno, saj bosta tokrat oba stopila v visoke petke in imitirala razvpito Cher. Da Rok blesti v ženskih vlogah, vemo, vprašanje pa je, ali je lahko Anej še boljši?