Prva zmaga za Alexa Volaska

Sedma oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je spet postregla z novimi preobrazbami, kjer so znani nastopajoči zablesteli v vsem svojem sijaju. Med drugim smo videli tudi nov glasbeni duet sezone, na koncu pa je s svojo imitacijo najbolj prepričal Alex Volasko kot Nace Junker.

Najbolj zabaven šov letošnje jeseni je tudi tokrat postregel s številnimi presenečenji in odličnimi imitacijami. Sedmo oddajo je popestrila tudi tokratna četrta žirantka, primadona slovenske zabavne glasbe, ena in edina Helena Blagne, ki se je oddaje zelo veselila. "Ta šov prinaša samo pozitivo in gledati vse te talentirane nastopajoče, ki nimajo lahke naloge, je res užitek in zabava," je priznala Helena, ki so ji znani obrazi pripravili tudi video, v katerem jo oponašajo, sama pa je bila najbolj navdušena nad imitacijo Davida Amara. Helena pa se je še posebej veselila nastopa Petre in Alexa, ki sta nastopila v duetu kot Helena Blagne in Nace Junker. "Pesem Vrniva se na najino obalo je vse prej kot lahka. Bom pozorna na vsako podrobnost med nastopom," je še povedala Helena.



Osem znanih nastopajočih je v tokratni oddaji navdušilo z žanrsko zelo različnimi imitacijami, med drugim smo videli tudi nov glasbeni duet, in sicer med Petro Zore in Alexom Volaskom, zmagovalka prejšnje oddaje Ana Dežman pa se je prelevila v Leo Sirk - zaradi vprašaja na ruleti se je lahko odločala med Leo in Britney Spears - in zapela njeno evrovizijsko uspešnico Hvala, ne! Po seštevku ocen gledalcev, žirije in sotekmovalcev pa je na koncu kot zmagovalna preobrazba večera slavil Alex Volasko, ki je danes praznoval tudi svoj rojstni dan, prepričal pa je z imitacijo Naceta Junkerja.

FOTO: Miro Majcen

V koga so se znani nastopajoči preobrazili ta teden?



EVA BOTO

Prva je na oder imitacij stopila zabavna Korošica, ki je slekla oblačilaChalleta Salletain se tokrat prelevila v energično Glorio Estefan, zapela pa je njen hit Conga. "Nobena gauda nisi, to je bil super latino uvod v ta večer. Dokazala si, da nisi samo pevka balad, ampak ti pašejo tudi ritmične pesmi," je povedala Lea, Lara pa dodala: "Eva, ti si res matasta, to pomeni zmešana. V pozitivnem smislu. Ti si v resnici res želiš nenormalnih izzivov. Zadnjič si zablestela kot Challe Salle, danes pa v tej odlično plesni točki. Wow." Naslednji je komenitral Marko: "Jaz sem hotel kar skočiti na mizo med nastopom. Tvoj nastop je bil kot ena dobra kubanska predjed, dobro začinjen nastop in res super uvod v oddajo." Zadnja je svoje mnenje povedala Helena: "Jaz nisem dvomila v tvoje vokalne sposobnosti, me je pa zanimalo, kako se boš znašla v tej plesni pesmi. In bila si odlična. Ole!"

Eva Boto FOTO: Miro Majcen





MATIC SUPOVEC

Drugi je oder preobrazb zavzel narodno-zabavni glasbenik, ki ga je tokrat čakal zelo zanimiv izziv, saj je postal član skupine The Beatles in odpel enega največjih glasbenih hitov vseh časov, pesem Help! "Matic, odličen si bil, ti v karkoli se oblečeš, ti paše. Bil si top in dobil boš veliko točk," je povedal Marko, Helena pa nadaljevala: "Odlično si utelesil ta kultni band in ta tvoja odlična predstavitev me je prepričala, da sem nova fenica Beatlov. Sama sem bila do zdaj bolj fanica Rolling Stonesov, zdaj pa si me prepričal še za Beatle. Ti si tak skrivnostno zadržan tip in to imamo ženske rade. Odličen nastop." Lara je komentirala: "Prinesel si košček magije tega večnega banda. Ti si dokazal, da si pravi kameleon v preobrazbah in všeč mi je bila tvoja dvojna duša med nastopom. Hvala za tole in čestitke." Svoj komentar je podala tudi Lea: "Rada bi izpostavila tvoj vokal, ker si res odlično odpel. To je bila ena res lepa in pozitivna točka. Bravo."

Matic Supovec FOTO: Miro Majcen





MAJA ODERLAP

Kot tretja je na odru zasijala pevka in voditeljica, ki je tokrat pokazala svojo strašno plat, saj se je prelevila v evrovizijsko senzacijo, strašne finske metalce, ki slišijo na ime Lordi, zapela pa je zmagovalno pesem leta 2006, Hard Rock Hallelujah. "Na pomoooč! To je bila prava grozljiva in to je ogromen kompliment, tako zate kot za maskerje. Bila si monstrum, ki je kričal iz tebe," je povedala Lara, Marko pa dodal: "Fenomenalna preobrazba! Tebe sem se pa prvič res prestrašil. Lordi so se takrat malo zajebaval na Evroviziji, potem so pa zmagali in verjamem, da lahko danes zmagaš tudi ti." Svoje je povedala tudi Helena: "Maja, ti si tako stružila z glasilkami, da je še mene bolelo. Nisi imela lahke naloge, ampak si tako lepa. Bila si pošastno dobra! Maskerji pa si zaslužijo en huronski aplavz." Zadnja je komentar podala Lea: "Maja, v hujši lik kot te spravijo, boljše ti gre. Razturala si in bila si grozljiva, kar je meni zelo všeč."

Maja Oderlap FOTO: Miro Majcen





SRĐAN MILOVANOVIĆ

Naslednji je na odru navdušil odličen igralec in imitator, ki se je tokrat prelevil v glasbeno senzacijo leta 2011, španskega pevca Michela Tela, zapel je pa njegov največji hit "Ai Se Eu Te Pego". "Super si nas ogrel, kljub temu, da se približuje zima. Ti si bolj cela kot original, ki je kot penzelj. Tale pesem govori o seksu in smo pokazali vsej Sloveniji, kaj nam manjka. (smeh)," je povedala Helena, Lara pa dodala: "Meni si bil zelo všeč. Mi smo vsi plesali zraven, všeč pa so mi bili tvoji detajli, prst in ramena. Čudovit si bil." Naslednja je komentar podala Lea: "Super si oddelal, ampak si mi kot Srđan bolj všeč, tako da ti želim, da greš čim prej v drugo preobrazbo." Na koncu je Marko komentiral kratko in jedernato: "Bil si vrhunski Michele. Bravo!"

Srđan Milovanović FOTO: Miro Majcen





DAVID AMARO

Naslednji je na oder stopil priljubljeni pevec, ki je s tokratnim nastopom najbolj navdušil voditelja Denisa Avdića, ki je velik ljubitelj Halida Bešlića. David je kot Halid navdušil, ko je zapel njegov velik hit Miljacka. "David, ti si Bosanac! Dokazal si, da genetika ni kar tako. Imaš posluh in imaš ta melos v krvi. Imel sem konice pokonci in hvala za ta nastop," je povedal Marko, Lara pa dodala: "Jaz bom rekla isto kot Mile, ti si lahko vse in to dokazuješ iz oddaje v oddajo. Ti si ena taka stara duša in si me prepričal." Slednja je komentirala Lea: "Vsako nedeljo, ko te vidim, si rečem, to ti še bolj paše kot prejšnja imitacija. Prostetika ni vse, kar ta komad rabi, rabiš tudi dober glas. Res vau, to je bilo res noro dobro." Na koncu je komentirala Helena: "David, genetike se ne da in ne sme zatajiti in danes si pel s ponosom bosanske zapuščine. Praviš, da ne veš, kam spadaš? Jaz ti povem, da spadaš na oder. Car si!"

David Amaro FOTO: Miro Majcen





ANA DEŽMAN

Zmagovalka šeste oddaje, operna pevka Ana Dežman, ki je slavila v imitaciji svoje mame Elde Viler, je na ruleti tokrat namesto pevca ali pevke dobila vprašaj, na izbiro pa je imela Britney Spears in Leo Sirk, a se je odločila za slednjo. Ana, ki ima v žepu že tri zmage, je imela težko nalogo, saj je s pesmijo Hvala, ne! morala prepričati tudi originalno pevko, žirantko Leo Sirk. "Tako lepa sem jaz bila? Jaz bom še enkrat doma to pogledala, ker ne dojemam čisto še. Meni je bilo res lepo in noro dobro. Hvala ti za to!" je komentirala Lea, Helena pa dodala: "Ana, jaz ne bom poudarjala tvoje odlične pevske tehnike, hudo dobra si. Opazujem pa, da se ti iz tedna v teden odkrivaš in iščeš nove energije v sebi ter koplješ po sebi. Fascinantno in kar cvetiš." Svoj komentar je podala tudi Lara: "Jaz sem jokala in to je bilo res nekaj magičnega. Bila si Lea, lepa kot je ona, nora kot je ona in tudi perfekcionistka kot je ona. Blestela si." Zadnji je komentar podal Marko: "Ne glede na vse nastope doslej, si me danes najbolj presenetila. Znašla si se super v tej točki in me je čisto odneslo."

Ana Dežman FOTO: Miro Majcen





PETRA ZORE IN ALEX VOLASKO

Kot zadnja sta na oder imitacij stopila najbolj znana učiteljica ta hip in priljubljeni glasbenik, ki sta zapela nov glasbeni duet sezone. Petra in Alex sta stopila v čevlje Helene Blagne in Naceta Junkerja, zapela pa sta njuno zimzeleno uspešnico Vrniva se na najino obalo. "Ja, super sta bila. Zapela sta super, obvezna šnola, galanten nastop, Petra tebi pa zamerim, ker si premalo kazala levi profil. (smeh) Mene je zanima vajina skupna energija in bila sta fenomenalna," je priznala Helena, Lea pa dodala: "Petra, vse pevke smo že enkrat imitirale Heleno in ponavadi gremo v karikaturo. Ko pa je treba realno izvesti Heleno, pa vidiš, da je to zelo težko. Presenetila si me, super je bilo. Alex, vidi se, da te je Nace en čas tudi učil petja. Šel si mi na živce, kot mi gre Nace na živce v tem spotu. Bil si identitečn. Bravo." Komentar je podala tudi Lara: "Petra, res sem imela občutek, da na odru gledam kraljico Heleno, ki milo in elegantno nosi en zaklad. Ti, Alex, pa si razpel jadra, imel si energijo solista in hkrati bil gentelman na odru." Kot zadnji je komentiral Marko: "Petra, Helena ima prezenco in tebi je to danes uspelo doseči. Alex, mene pa zanima ali si od Naceta sin? Bil si fantastičen in res najboljši tvoj nastop doslej."