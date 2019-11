Razkrite zgodbe druge peterice finalistov razpisa Mladi upi 2019

Potem ko smo vam podrobneje predstavili prvih pet finalistov projekta Mladi upi 2019, je na vrsti druga peterica izjemno talentiranih posameznic in posameznikov, ki v svoji panogi izstopajo z izjemnimi dosežki. Kajakašica in kanuistka na divjih vodah, fizik in programer, pianist, deskar na snegu in športna plezalka so mladi upi tega tedna, katerih navdihujoče zgodbe si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Spoznajte drugo peterico finalistov!

Ne pozabite - prejemnika finančne podpore boste lahko z glasovanjem na spletni strani Mladi upi izbrali tudi vi. Glasovanje se začne 5. decembra, ko bomo predstavili življenjske zgodbe vseh dvajsetih finalistov! Kajakašica in kanuistka na divjih vodah Eva Alina Hočevar se s športom ukvarja že od malih nog, tudi zato ker sta bila tako njen oče kot dedek olimpijca v slalomu na divjih vodah. Pri 17 letih je osvojila že številne medalje na največjih tekmovanjih. Večkratna državna in svetovna prvakinja v kajaku in kanuju na divjih vodah na svoji poti dokazuje, da je s predanostjo, strastjo do športa in trdim delom mogoče doseči zastavljene cilje. Na svoje dozdajšnje dosežke, ki jih ni malo, je izjemno ponosna, a ima še veliko zastavljenih ciljev. ''Želim si pokazati največ, kar zmorem. Želim si osvajanja medalj na največjih tekmovanjih. Najraje opazujem tiste najboljše, ki so mi vzor. Moja največja vzornica je Jessica Fox, saj občudujem njeno pozitivno energijo in hkrati osredotočenost na cilje, ki si jih zada. Vzornik je tudi moj oče,''pravi Eva Alina. Mlado športnico odlikujejo vrline, kot so vztrajnost, natančnost, delavnost in trma. Za doseganje ciljev naredi vse, kar je treba.

Eva Alina Hočevar, kajakašica in kanuistka na divjih vodah FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Tevža Lotriča matematika, naravoslovje in tehnika privlačijo, odkar pomni. Nekoliko mu je bilo to položeno že v zibelko, saj so starši študirali na teh področjih. Dijak četrtega letnika gimnazije črpa znanje vsepovsod, tudi zunaj obveznega pouka. Tako se udeležuje predavanj za srednješolce na Fakulteti za matematiko, Fakulteti za računalništvo in informatiko ter Zavodu za računalniško izobraževanje. Ves čas šolanja se udeležuje različnih tekmovanj v znanju matematike, logike, fizike, kemije, naravoslovja in računalništva. V svoji zbirki ima že 25 zlatih priznanj s slovenskih tekmovanj. V drugem letniku se je prvič uvrstil tudi na mednarodno olimpijado, do zdaj se je tako udeležil že mednarodne in balkanske olimpijade iz informatike, srednjeevropske olimpijade iz matematike in evropske olimpijade iz naravoslovja EUSO. Svojo programersko pot je začel v petem razredu osnovne šole na programu Lego Mindstorms. V prihodnosti pa bi rad s svojim znanjem in razumevanjem prispeval k razvoju znanosti in družbe.

Tevž Lotrič, fizik in programer FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Vid Ibic je perspektiven mladi pianist, ki ga izpolnjujejo tako lastni uspehi kot zadovoljstvo poslušalcev. Nad klavirjem ga je navdušila sestra Maja, ki se ga je začela učiti prva, dolga leta je bila tudi njegova vzornica. Pravi, da mu je vsaka minuta za klavirjem dragocena in mu prinaša novo znanje in dodatno veselje do izvajanja.''Detajli, ki doprinesejo k perfektni izvedbi, zahtevajo svoj čas, da so potem na odru izvedeni brez napora. Tako se lahko prepustim toku glasbe.'' Glasbeno šolanje že nadaljuje na akademiji v Gradcu. Za seboj ima že 24 izjemnih uspehov na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer je največkrat dosegel prvo nagrado, devetkrat absolutno 1. mesto ter dvakrat vseh 100 možnih točk. Poleg tega, da izstopa v procesu učenja tudi najzahtevnejših del, izstopa še po samostojnosti, vztrajnosti in organiziranosti pri doseganju zastavljenih ciljev, pravi njegova učiteljica klavirja. "Poznavanje glasbe si želim nadgraditi v tujini pri svetovno priznanih profesorjih, še posebej specialistih za Chopina. Glasba in muziciranje na najvišjem nivoju mi pomenita življenjski izziv, zato bom to počel tudi v prihodnosti."

Vid Ibic, pianist FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Preden se je Naj Mekinczaljubil v deskanje na snegu, je treniral več športov. A ker ima sam raje zimo kot poletje, je bila odločitev za ta adrenalinski šport edina logična.''Trener je kmalu prepoznal moj talent in me pri desetih letih peljal na prvo tekmo za državni pokal. Takrat sem osvojil 3. mesto, potem pa sem bil nadaljnja tri leta v svoji kategoriji državni prvak,'' pravi Naj. Od lanske sezone je član A-reprezentance za tekme svetovnega pokala in edini moški nastopajoči za Slovenijo. V lanski sezoni je pri svojih 17 letih kot debitant z nastopanjem v svetovnem pokalu dosegel skupno 32. mesto, s tem pa je pridobil status mednarodnega športnika. To mu je dalo dodatni navdih in motivacijo za nove cilje. Glavni cilj te sezone je, da se maksimalno posveti treningom in s tem napreduje v izvedbi težjih likov. Poleg tega pa želi uspešno končati gimnazijo in opraviti maturo. Sicer pa so njegovi cilji nadaljnje uvrščanje med 10 najboljših v svetovnem pokalu, najpomembnejši cilj je uvrstitev in nastop na olimpijskih igrah 2020 v Pekingu.

Naj Mekinc, deskar na snegu FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

18-letna Lučka Rakovec se je s športnim plezanjem seznanila v drugem razredu osnovne šole, čeprav je svoje plezalne sposobnosti kazala, še preden je dobro shodila. Pred štirimi leti se je z nastopi na tekmah evropskega pokala in svetovnega mladinskega prvenstva začela vključevati v vrhunski šport in osvojila že nešteto medalj. Sama pravi, da je do zdaj najbolj ponosna na svojo udeležbo na olimpijskih igrah mladih v Argentini, kjer je bila ena od dveh Slovenk, ki sta se udeležili tekmovanja.''Te igre so bile tudi prelomnica za športno plezanje, saj je bilo plezanje prvič na programu olimpijskih iger. In za vedno bom v zgodovini športnega plezanja v Sloveniji zapisana kot ena od prvih dveh slovenskih tekmovalk udeleženk v športnem plezanju,''pravi mlada športnica. Zaradi tega je dodatno motivirana, da se še bolj posveti treningom in se uvrsti tudi na olimpijske igre v Tokiu 2020 in Parizu 2024. Pravi še, da so naporni treningi del njenega vsakdana, brez katerih si skorajda ne predstavlja življenja. ''Plezanje je moje življenje, moja strast, moj način premagovanja težkih trenutkov, moje sproščanje.''

Lučka Rakovec, športna plezalka FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

