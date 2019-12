Največ glasov ste namenili kajakašu Vidu Oštrbenku

Potem ko smo vam podrobneje predstavili zgodbe o uspehih dvajseterice finalistov razpisa Mladi upi 2019, ste lahko na spletni strani Mladi upi do 12. decembra glasovali za svojega favorita. Največ vaših glasov in s tem finančno podporo je prejel Vid Oštrbenk, neodvisno od vašega glasovanja pa je strokovna komisija izbrala še 12 izjemno talentiranih mladih upov, ki ravno tako prejmejo finančna sredstva, s pomočjo katerih bodo lažje uresničili svoje sanje.

Največ glasov podpore in s tem del finančnih sredstev iz sklada Mladi upi 2019 je v času glasovanja prejel kajakaš na divjih vodah Vid Ošterbenk.

Ljubezen do vesla in vode je mlademu kajakašu Vidu Oštrbenku približal oče, ki je tudi sam treniral ta šport in je danes tudi sinov trener. 18-letnik je začel trenirati pri petih letih, vedno pa je treniral več različnih disciplin in bil v vseh zelo uspešen. Na državni ravni je osvojil več kot 20 naslovov državnega prvaka v vseh veslaških disciplinah – slalom, spust divje vode, sprint mirne vode in ekstremni slalom. V zadnjih letih pa tekmuje tudi v stoječem veslanju (supanje), ki postaja vse bolj priljubljeno. Poleg kajakaštva kaže zanimanje tudi za mnoge druge športe – atletika, gimnastika, plavanje, smučanje, bordanje in drugo, kjer je prav tako sodeloval na šolskih tekmovanjih. Najbolj pa ga navdušuje kajakaška disciplina slalom na divjih vodah, predvsem zaradi nenehnega spreminjanja vodnega toka in veliko različnih postavitev vrat. Za naslednje leto si je postavil cilj vključitev v reprezentanco v slalomu in sprintu na divjih vodah v višji starostni kategoriji (do 23 let), poleg tega pa se želi uvrstiti med prvih pet na evropskem prvenstvu v sprintu na divjih vodah ter uvrstitev v polfinalne oziroma finale v slalomu. Strokovna komisija je izbrala 12 prejemnikov finančnih sredstev Strokovna komisija, ki so jo sestavljali športni psiholog mag. Aleš Vičič, nekdanja vrhunska atletinja Brigita Langerholc Žager, pomočnica ravnatelja na Gimnaziji Ledina Helena Osterman, znanstvenik in pedagog doc. dr. Robert Repnik, pevka Jadranka Juras, pomočnica ravnateljice OE Glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Suzana Zorko in direktorica službe za upravljanje z zaposlenimi v Zavarovalnici Triglav, d. d. mag. Metoda Debeljak, je izbrala še 12 prejemnikov finančnih sredstev, s pomočjo katerih bodo lahko razvijali svoje talente. Matej Štih - pozavnist

19-letni Matej Štih se že od svojega devetega leta posveča glasbi, še posebej pozavni. Kot solist na tem inštrumentu je nastopal že na številnih koncertih v Sloveniji in tujini. Čeprav se je dosežkov v preteklih letih nabralo res veliko, pa je sam najbolj ponosen na prvo nagrado na solističnem mednarodnem tekmovanju za tenor in bas pozavno IPV v Nemčiji, kjer je pri 17 letih tekmoval le s tujimi pozavnisti in prepričljivo zmagal v svoji kategoriji. Posebno mesto v njegovem spominu ima tudi mednarodno tekmovanje Woodwin & Brass v kategoriji Grand-Prix v Varaždinu. Na večini tekmovanj je s svojim igranjem navdušil poslušalce in komisijo, ki mu je brez kakršnih koli pomislekov podelila prva mesta in prve nagrade. Svoje glasbeno znanje bi rad mladi glasbenik še nadgradil, zato se je odločil za študij na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Njegova velika želja pa je, da bi postal član enega priznanih orkestrov, saj neizmerno uživa v igranju, ki v njem vzbudi neverjetne, nepozabljive in neopisljivo čarobne trenutke. "Moje sanje so, da bi lahko enkrat v prihodnosti na velikih odrih širom sveta zaigral skupaj s svetovno znanimi pozavnisti." Kany Michel Obenga - plesalec

Kany Michel Obenga je izjemno nadarjen plesalec, ki pleše, odkar ve zase, svojo prvo lastno plesno skupino pa je ustanovil že v vrtcu. V modernih tekmovalnih plesih je aktiven že deset let, v tem času je tudi v svetovnem merilu dosegel zavidljive rezultate. Začel je s hip-hopom, kasneje se je preusmeril v show, jazz in modern. Zaradi njegovih izjemnih plesnih dosežkov pa mu je Plesna zveza Slovenije pred dvema letoma dodelila naziv solist leta 2017. Zadnja leta se usmerja v bolj umetniško plat plesa. Najbolj ponosen je na zadnji projekt – sodelovanje v Kjara’s Dance Projectu: HUMAN v Cankarjevem domu septembra letos. Trenutno pleše v operni predstavi Čarobna piščal in se pripravlja na nov plesni projekt z naslovom Free Standing v produkciji Studia XXV. Po končani srednji šoli namerava 18-letnik študirati v tujini, pot do cilja pa si že uspešno utira, saj je opravil avdicijo za Codarts University for the Arts v Rotterdamu, kjer so ga že v tem šolskem letu povabili za en teden na njihove plesne ure. "Zavedam se, da se moram še veliko naučiti. V Sloveniji nimamo institucije, ki bi mi omogočala polni razvoj potencialov, zato nameravam študirati v tujini," pravi nadarjeni plesalec. Jernej Mišič - harfist

16-letni Jernej Mišič pravi, da je harfa del njegovega življenja že od samega začetka. Zvoke strun je namreč poslušal še v maminem trebuhu, saj je namreč tudi mama harfistka. Ko je bil star šest let, pa se je tudi zares začel učiti harfe v glasbeni šoli v Kranju. Kasneje je nastopal na številnih revijah za mlade harfiste, predvsem v Italiji. Tam se je poleg možnosti igranja na odru lahko udeležil tudi individualnih učnih ur z znanimi, uveljavljenimi harfisti. Nato je začel prejemati povabila za udeležbo tudi na tekmovanjih, ki jih v Sloveniji še nismo poznali. Pri 10 letih je naletel na letak za eno od treh najprestižnejših harfističnih tekmovanj na svetu – tekmovanje Lily Laskine v Parizu. Na tekmovanju je bil najmlajši, a mu je kljub temu uspelo priboriti si nastop v drugi etapi na velikem odru Kraljevega pariškega konservatorija za glasbo. Uspešno je opravil izpit za predakademski študij, trenutno obiskuje 2. letnik. Mladi glasbenik je bil pred kratkim sprejet tudi na Svetovni harfistični kongres (WHC), na posebni program za mlade – Focus on Youth, ki se bo odvijal v Cardiffu v Združenem kraljestvu. Uspeva mu nekaj, o čemer je nekoč le sanjal, med njegovimi željami pa je tudi ta, da bi postal eden najboljših harfistov na svetu. Vid Ibic - pianist

Vid Ibic je perspektiven mlad pianist, ki ga izpolnjujejo tako lastni uspehi kot zadovoljstvo poslušalcev. Nad klavirjem ga je navdušila sestra Maja, ki se ga je začela učiti prva, dolga leta je bila tudi njegova vzornica. Pravi, da mu je vsaka minuta za klavirjem dragocena in mu prinaša novo znanje in dodatno veselje do izvajanja. ''Detajli, ki doprinesejo k perfektni izvedbi, zahtevajo svoj čas, da so potem na odru izvedeni brez napora. Tako se lahko prepustim toku glasbe.'' Glasbeno šolanje že nadaljuje na akademiji v Gradcu. Za seboj ima že 24 izjemnih uspehov na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer je največkrat dosegel prvo nagrado, devetkrat absolutno 1. mesto ter dvakrat vseh 100 možnih točk. Poleg tega, da izstopa v procesu učenja tudi najzahtevnejših del, izstopa še po samostojnosti, vztrajnosti in organiziranosti pri doseganju zastavljenih ciljev, pravi njegova učiteljica klavirja. "Poznavanje glasbe si želim nadgraditi v tujini pri svetovno priznanih profesorjih, še posebej specialistih za Chopina. Glasba in muziciranje na najvišjem nivoju mi pomenita življenjski izziv, zato bom to počel tudi v prihodnosti." Bratko Krivokapić - helikonist

Za Bratka Krivokapića glasbeni poznavalci pravijo, da je verjetno eden najboljših mladih glasbenikov v Sloveniji ta hip. Izstopa pa tudi zato, ker igra na novo glasbilo, tenorski helikon, ki v svetu še ni tako poznano in ga je ustvaril njegov oče. Aktivno igra že deveto leto. "Najbolj mi je pri igranju všeč, da skozi ’glasbeni jezik’ občinstvu povem eno prelepo zgodbo in mu glasbo skušam tudi čim bolj približati,"pove 18-letnik.S tem posebnim glasbilom je pod očetovim mentorstvom dosegel številne uspehe. Cilje pa si je postavil zelo jasno in zelo visoko: "S helikonom želim doseči, da se začne uporabljati množično, ker je res sijajen inštrument s prelepim zvokom. Rad bi postal prepoznaven kot svetovni solist na helikonu."Bratko trenutno obiskuje tretji letnik ljubljanske Akademije za glasbo. Pravi, da posebnih vzornikov nima, niti se nima po kom zgledovati. Je pa sam navdih za številne umetnike, saj so do zdaj številni skladatelji posebej zanj in njegov inštrument zložili izvirno glasbo. Med drugim je nastopal že v ZDA, Rusiji, Latviji, Avstriji, Španiji, Nemčiji in Srbiji. Tevž Lotrič - fizik in programer

Tevža Lotriča matematika, naravoslovje in tehnika privlačijo, odkar pomni. Nekoliko mu je bilo to položeno že v zibelko, saj so starši študirali na teh področjih. Dijak četrtega letnika gimnazije črpa znanje vsepovsod, tudi zunaj obveznega pouka. Tako se udeležuje predavanj za srednješolce na Fakulteti za matematiko, Fakulteti za računalništvo in informatiko ter Zavodu za računalniško izobraževanje. Ves čas šolanja se udeležuje različnih tekmovanj v znanju matematike, logike, fizike, kemije, naravoslovja in računalništva. V svoji zbirki ima že 25 zlatih priznanj s slovenskih tekmovanj. V drugem letniku se je prvič uvrstil tudi na mednarodno olimpijado, do zdaj se je tako udeležil že mednarodne in balkanske olimpijade iz informatike, srednjeevropske olimpijade iz matematike in evropske olimpijade iz naravoslovja EUSO. Svojo programersko pot je začel v petem razredu osnovne šole na programu Lego Mindstorms. V prihodnosti pa bi rad s svojim znanjem in razumevanjem prispeval k razvoju znanosti in družbe. Lovro Drofenik - matematik

Lovro Drofenik,dijak 3. letnika I. gimnazije v Celju, je navdušen nad znanostjo. Zanimajo ga predvsem naravoslovne vede in tehnika, do zdaj pa je bil najuspešnejši v matematiki.Ljubezen do številk, računanja in reševanja matematičnih problemov je podedoval, saj je njegova mama profesorica matematike. Priprav za matematično olimpijado se je začel udeleževati že v 9. razredu osnovne šole, na tekmovanjih iz logike, matematike, razvedrilne matematike, računalništva, kemije, geografije, lingvistike in drugih področij pa dosega zlata priznanja in najvišja mesta. Zanima ga ogromno stvari, zato o nadaljnjem študiju še ni povsem prepričan, a zagotovo bi rad študiral nekaj v povezavi s tehnologijo. Pravi, da bi rad pomagal popularizirati matematiko v šolah, saj meni, da ima večina do nje še vedno slab odnos iz povsem napačnih razlogov. "Matematika ni samo računanje, je mnogo več od tega, predvsem na olimpijadah je poudarek na razmišljanju, ne toliko na samih konceptih matematike. Tam je teorije precej malo, nato pa je iz teorije treba inovativno na najrazličnejše načine sestaviti rešitev." Lučka Rakovec - športna plezalka

18-letna Lučka Rakovec se je s športnim plezanjem seznanila v drugem razredu osnovne šole, čeprav je svoje plezalne sposobnosti kazala, še preden je dobro shodila. Pred štirimi leti se je z nastopi na tekmah evropskega pokala in svetovnega mladinskega prvenstva začela vključevati v vrhunski šport in osvojila že nešteto medalj. Sama pravi, da je do zdaj najbolj ponosna na svojo udeležbo na olimpijskih igrah mladih v Argentini, kjer je bila ena od dveh Slovenk, ki sta se udeležili tekmovanja. ''Te igre so bile tudi prelomnica za športno plezanje, saj je bilo plezanje prvič na programu olimpijskih iger. In za vedno bom v zgodovini športnega plezanja v Sloveniji zapisana kot ena od prvih dveh slovenskih tekmovalk udeleženk v športnem plezanju,''pravi mlada športnica. Zaradi tega je dodatno motivirana, da se še bolj posveti treningom in se uvrsti tudi na olimpijske igre v Tokiu 2020 in Parizu 2024. Pravi še, da so naporni treningi del njenega vsakdana, brez katerih si skorajda ne predstavlja življenja. ''Plezanje je moje življenje, moja strast, moj način premagovanja težkih trenutkov, moje sproščanje.'' Eva Alina Hočevar - kajakašica in kanuistka na divjih vodah

Kajakašica in kanuistka na divjih vodah Eva Alina Hočevar se s športom ukvarja že od malih nog, tudi zato ker sta bila tako njen oče kot dedek olimpijca v slalomu na divjih vodah. Pri 17 letih je osvojila že številne medalje na največjih tekmovanjih. Večkratna državna in svetovna prvakinja v kajaku in kanuju na divjih vodah na svoji poti dokazuje, da je s predanostjo, strastjo do športa in trdim delom mogoče doseči zastavljene cilje. Na svoje dozdajšnje dosežke, ki jih ni malo, je izjemno ponosna, a ima še veliko zastavljenih ciljev. ''Želim si pokazati največ, kar zmorem. Želim si osvajanja medalj na največjih tekmovanjih. Najraje opazujem tiste najboljše, ki so mi vzor. Moja največja vzornica je Jessica Fox, saj občudujem njeno pozitivno energijo in hkrati osredotočenost na cilje, ki si jih zada. Vzornik je tudi moj oče,''pravi Eva Alina. Mlado športnico odlikujejo vrline, kot so vztrajnost, natančnost, delavnost in trma. Za doseganje ciljev naredi vse, kar je treba. Klara Lukan - atletinja

Klara Lukan je 19-letna atletinja, ki je že vrsto let na slovenskih tleh praktično nepremagljiva v teku na srednjih progah. Svojih devet let atletske poti strne v eno misel angleško-ameriškega pesnika T. S. Eliota: "Samo tisti, ki tvegajo in gredo predaleč, lahko odkrijejo, kako daleč je mogoče priti." Pri 13 letih je kot pionirka dosegla državni rekord na 1000 metrov, letos pa ji je v mladinski kategoriji uspelo popraviti rekorde Slovenije še na 3000 metrov v dvorani ter na prostem v disciplinah 2000 metrov, 3000 metrov in 5000 metrov. Klara pa ne tekmuje le na nacionalni ravni, pač pa posega po najvišjih mestih tudi na mednarodnih tekmovanjih. Od leta 2013 je članica slovenske reprezentance in, kot pravi, vsako leto s ponosom zastopa barve Slovenije. Že nekaj let je na slovenskih tleh v svojih disciplinah nepremagljiva, prav tako pa zmaguje tudi na krosih. "Kratkoročni cilj letošnje sezone je medalja na evropskem prvenstvu v krosu do 20 let, ki bo potekalo decembra. V naslednjem letu pa se želim kvalificirati na evropsko člansko prvenstvo v Parizu. Zagotovo pa nosim v sebi tudi morda dosegljive sanje o olimpijskih igrah 2020," pravi Lukanova. Njeni dolgoročni cilji so uspešni nastopi na najpomembnejših tekmovanjih, kjer se lahko pomeri z atleti svetovnega kova. Naj Mekinc - deskar na snegu

Preden se je Naj Mekinczaljubil v deskanje na snegu, je treniral več športov. A ker ima sam raje zimo kot poletje, je bila odločitev za ta adrenalinski šport edina logična. ''Trener je kmalu prepoznal moj talent in me pri desetih letih peljal na prvo tekmo za državni pokal. Takrat sem osvojil 3. mesto, potem pa sem bil nadaljnja tri leta v svoji kategoriji državni prvak,'' pravi Naj. Od lanske sezone je član A-reprezentance za tekme svetovnega pokala in edini moški nastopajoči za Slovenijo. V lanski sezoni je pri svojih 17 letih kot debitant z nastopanjem v svetovnem pokalu dosegel skupno 32. mesto, s tem pa je pridobil status mednarodnega športnika. To mu je dalo dodatni navdih in motivacijo za nove cilje. Glavni cilj te sezone je, da se maksimalno posveti treningom in s tem napreduje v izvedbi težjih likov. Poleg tega pa želi uspešno končati gimnazijo in opraviti maturo. Sicer pa so njegovi cilji nadaljnje uvrščanje med 10 najboljših v svetovnem pokalu, najpomembnejši cilj je uvrstitev in nastop na olimpijskih igrah 2020 v Pekingu. Janja Šegel - plavalka

