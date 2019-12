Različni glasbeni žanri in prva bitka dveh dvojnih preobrazb

V nedeljo zvečer je zvezdniška ruleta vsem znanim nastopajočim šova Znan obraz ima svoj glas določila nove preobrazbe in nova presenečenja. Nekatere čaka zelo zahtevna naloga, zato se gledalcem spet obeta zelo zanimiva in pestra oddaja.

Čaka nas prva dvojna preobrazba. FOTO: Miro Majcen

Zmagovalec desete oddaje Srđan Milovanović bo slekel kostum Marlenneiz tria Sestre in se prelevil v frontmana skupine Plavi orketar, Sašo Lošića, zapel pa bo njihov veliki hit Od rođendana do rođendana. "To bo pravi jugo rock in že komaj čakam nedeljski nastop, da dvignem temperaturo v studiu."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Priljubljeni David Amaro bo tokrat postal svetovno znan Justin Timberlake, zapel pa bo pesem Can't stop the feeling. "Ker bom moral plesati zraven in ker Justin to res obvlada, me je strah, kaj bo rekla četrta žirantka Nika Kljun. Res, že zdaj vem, da bom imel tremo."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pevec Alex Volasko bo tokrat moral imitirati svojega glasbenega prijatelja Omarja Naberja, zapeti pa bo moral njegovo pesem Vse, kar si želiš. "Dal bom vse od sebe in upam, da bom dober Omar. Komaj čakam nastop."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Operna pevka Ana Dežmanbo tokrat postala diva Mariah Carey in v duhu prazničnega decembra zapela božični hit All I want for christmas is you. "To pesem res poznajo vsi. Mariah je odlična vokalistka in upam, da bom dobro zadela njene tone. Veselim se nedeljskega nastopa."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Najbolj znana učiteljica in pevka Petra Zore bo tokrat imitirala risano junakinjo Moano, zapela pa bo pesem How far will I go. "Moj glas se je na srečo popravil in se veselim te pesmi, saj jo obožujem, že odkar sem prvič videla risanko."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zabavna Korošica Eva Boto bo tokrat spremenila spol, saj bo stopila v čevlje Ansambla bratov Avsenik, odpela pa bo zimzeleno pesem Tam, kjer murke cveto.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poseben izziv čaka Majo Oderlap in Matica Supovca. Ta si je pred ruleto zaželel, da bi bil 'nekaj udarnega', in doletel ga je duet 6pack Čukurja in Šank rocka. Kasneje pa je ruleta razkrila, da se bo Maticu pridružila Maja Oderlap. Gledalci bomo doživeli prvi glasbeni dvoboj dvojnih preobrazb, saj bosta Maja in Matic hkrati imitirala tako Šank rock kot tudi 6pack Čukurja, pela pa bosta pesem Dej bolj na glas.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kako se bodo znani obrazi znašli v novih preobrazbah, ne zamudite to nedeljo ob 20. uri na POP TV.