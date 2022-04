Sendi: Res sem mislila, da na odru gledam sebe

Vas je zadela v več pogledih? Ja, res me je zadela v vseh pogledih. Od stylinga, make-upa do vokala in plesnih gibov. Res sem se zelo zabavala med njenim nastopom.

Adrijano ste obiskali tudi med pripravami na nastop, kaj je bil vaš največji nasvet Adrijani za imitacijo?

Moj največji nasvet je bil, da kljub temu, da poje Nemirno kri, obdrži resen izraz. Za to zgodbo stoji cel scenarij. Videospot je namreč režiral Vinci Vogue Anžlovar. Naslednja stvar pa sama interpretacija, ki je bila značilna za to obdobje v dance glasbi. Adrijana je vse oddelala do popolnosti.

Kakšno prihodnost bi napovedali Adrijani na slovenski glasbeni sceni?

Verjamem, da jo čaka res bleščeča kariera, ker ima vse atribute za zvezdo. Je zabavna, komunikativna, naspidirana, odlična in talentirana vokalistka ter zelo zabavna oseba.

Navdušenja nad originalno pevko Sendi ni skrivala niti Adrijana, ki je bila presrečna, da sta se spoznali tudi v živo. "Jaz sem zelo zadovoljna, ker boljše ne vem niti, če bi lahko izpeljala ta nastop. To, kar ste videli, je bil moj maksimum erotike in hkrati imitacije Sendi," je priznala Adrijana, ki je presrečna, da je navdušila Sendi: "Mene je bilo res strah, ker ona je res videti bolje kot jaz in poje bolje kot jaz. Ampak če je Sendi srečna, sem tudi jaz. (smeh) Verjetno se mi je videlo na obrazu, da sem bila presenečena ob njenem klicu in tako lepi pohvali. Vedno, ko me kdo pohvali, zablokiram in ne vem, kaj naj rečem, tudi njena pohvala mi je segla v srce. Hvala Sendi, za vse besede in pohvale." Vsekakor pa je bila za Adrijano to zahtevna imitacija. "Najtežje je bilo to, da je to tehno pop komad in bi moral biti zelo naspidiran, zraven pa sem morala biti resna. To res ni preprosta naloga. Na začetku vaj sem zraven med pesmijo ves čas z nogo udarjala v tla, po ritmu glasbe, pa me je koreograf Miha Krušič ves čas opominjal, 'Pazi na nogo, Adrijana!' (smeh) Meni je pač težko biti pri miru," je še v smehu priznala talentirana Korošica.

