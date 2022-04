Slišali in videli bomo od Cher do vroče skupine Måneskin

Zmagovalec šeste oddaje Mario Pešić bo v nedeljo slekel zmagovalni kostum Adija Smolarja in se prelevil v enega najbolj zaželenih moških ta hip, pevca skupine Måneskin , ter zapel evrovizijsko zmagovalno pesem Zitti e buoni . ''To bo res velik izziv in sem kar malo živčen, saj italijanščina ni moj jezik in mi že to predstavlja oviro, ampak do zdaj se nisem ustrašil še nobenega izziva ," nam je priznal Mario.

Priljubljena Adrijana Kamnik se bo iz Sendi preobrazila v eno najbolj znanih imen jazza, Etto James, zapela pa bo njeno pesem All I Could Do Was Cry. "Ona je res velika jazz legenda. Tokrat bom morala izkazovati svojo ranljivost, kar je zame kar problem, ampak zame je vsak izziv nekaj dobrega in bom dala vse od sebe," je priznala Adrijana.



Pevka Nastja Gabor bo v omaro pospravila kostum Kelly Clarkson in zaplavala v narodno-zabavne vode, saj bo imitirala Stanko Kovačič, pela pa bo pesem Prinesi mi rože. "Pesem dobro poznam že od prej in se veselim tega nastopa. Enkrat sem to pesem na povabilo ene skupine že pela, sicer pa mi je narodnozabavna glasba malo tuja. Bomo videli, kako mi bo šlo," je priznala Nastja.