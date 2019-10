Šov in tekmovalce bo tokrat ocenjeval Challe Salle

Po enotedenskem premoru bo v nedeljo na sporedu že šesta oddaja šova Znan obraz ima svoj glas. Tekmovalci so spočiti in pripravljeni na nove preobrazbe, ki jih bo tokrat kot četrti žirant ocenjeval mega priljubljeni raper Challe Salle.

Priljubljeni Challe Salle že komaj čaka nedeljski šov imitacij, saj si šteje v čast, da bo gost v oddaji. FOTO: Tibor Golob

Enega najbolj priljubljenih raperjev Challeta Salleta res ni treba posebej predstavljati, saj je v zadnjih letih nase opozoril s številnimi komadi, ki so dosegali zavidljive uspehe in rekorde. Postavni Vrhničan se bo tokrat zabaval tudi sam, saj bo v nedeljo zvečer sedel na stolček četrtega žiranta šova imitacij. "Komaj čakam, saj si oddajo iz domačega kavča večkrat ogledam in sem navdušen. Kot žirant bom predvsem pozitiven in realen, vedno se osredotočam na dobre stvari in tudi tokrat bo tako. Sam kot glasbenik imam veliko koncertov in vem kako zahtevno je izvesti vrhunski nastop, verjamem pa, da je še težje, če moraš zraven imitirati, plesati in se tudi vživeti v vlogo, ki ti ni nujno pisana na kožo," je priznal Challe Salle.

V šali pravi, da bi zanj bil največji izziv imitirati žensko: "To bi bilo zelo čudno in tudi smešno mene videti kot žensko, ker nisem ravno droben človek." FOTO: Domen Jančič

Čeprav redno gleda šov Znan obraz ima svoj glas, Challe Salle še ni razmišljal, v koga bi se sam najraje preobrazil. "Iskreno, res nikoli nisem razmišljal o tem. Verjetno v kakšno izmed glasbenih ikon, kot so Elvis Presley, Bob Marley, Michael Jackson, Frank Sinatra, od raperjev pa 2pac, 50 Cent, Drake ali Post Malone. Vse te glasbenike spoštujem in tudi obožujem, tako da bi to naredil predvsem zaradi izziva," je priznal raper, ki nam je zaupal tudi, katera maska bi mu predstavljala največji izziv: "Kar se tiče mask, mislim, da bi bile najbolj zahtevne kakšne ženske vloge. Ker nisem ravno majhen, visok sem skoraj 190 cm in tehtam 100 kil, imam tudi veliko mišične mase, tako da bi bilo po mojem mnenju zelo čudno in tudi smešno mene videti kot žensko," je v smehu priznal Challe Salle.

Raper še dodaja, da se najbolj veseli svoje imitacije, Eve Boto. FOTO: Miro Majcen