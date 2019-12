Spomini na sezono: solze, stoječe ovacije in odzivi svetovnih zvezd

Učiteljica Petra Zore , ki je v tej sezoni prejela največ odzivov pevcev in pevk, ki jih je imitirala, si bo zapomnila prav to: "Tekom celotne sezone sem namreč doživela vrtiljak čustev in ogromno nepozabnih lepih trenutkov. Zagotovo pa bi izpostavila, da ne bom nikoli pozabila trenutkov, ko so bile nad mojimi imitaciji navdušene originalne zvezde. Že v prvi oddaji Nuša Derenda, ki sem jo z nastopom ganila do solz, potem Helena Blagne, ki me je zasula s svojo dobro voljo in lepimi komentarji. Lepa Brena, ki je bila navdušena nad mano in mi je celo zaželela zmago . In nato še sam komentar Anastacie z besedami: ’This is incredible’. Zaradi slednjega sem bila tako vzhičena, da kar nisem mogla zaspati,"je navdušeno povedala Petra, ki je v finalni oddaji nastopila z Majo Oderlap v duetu Abbe.

Vsak teden so se morali preobraziti v različne like in velikokrat potrpeti pod vso protetiko, kar pa ni mačji kašelj.

Nasmejani in skromni Matic Supovec, sicer član ansabla Unikat, pravi, da je bila vsaka preobrazba izziv zase. "Dar govora mi je vzelo, ko se mi je pri ruleti na zaslonu prikazala Ceca. Še bolj neprecenljiv pa je bil odziv Davida Amara, ki je vidno prebledel. Druga stvar pa so mi ostale v spominu stoječe ovacije po nastopu Aerosmithov.Nisem si mislil, da bo tak odziv tudi po oddaji. Dva dni so letela sporočila na telefon in na družbenih omrežjih."

Glasbenica in voditeljica Maja Oderlap, ki se je tekom dvanajstih oddaj preobrazila v kar tri moške, je povedala, da si bo najbolj od vseh vaj, zapomnila vajo, kjer je vadila za Lorde."Ko me je urednica spraševala, če me je strah grozljivk ali česa podobnega in se je za mano pojavil Artač v čudaški maski, sem mislila, da me bo od strahu kap!" In prav ta točka je tudi tista, ki ji bo za vedno ostala v spominu. Seveda, pri tej točki je imela eno najboljših mask te sezone, poleg tega pa se je morala glasovno precej naprezati pri omenjenem nastopu: "Nisem bila prepričana ali bodo moje glasilke to zmogle? Na koncu so! Izjemna so bile tudi maska, kostum, odpirajoča krila na odru in efekti z ognjem. Točka za v knjige!"

Zmagovalka Eva Boto, ki je po finalu povedala, da jo že prevzema nostalgija na dvanajst čudovitih, a napornih tednov pa je med točkami, ki si jih bo najbolj zapomnila, izpostavila Challeta Salleta. Ravno Challe je namreč tudi njena 'zvezdniška simpatija', zato je bil nastop še toliko bolj poseben, saj je bil v šesti oddaji četrti žirant prav on.

Ana Dežman si bo oddajo zapomnila predvsem, ker je z njo preko televizijskih zaslonov ganila lastno mamo Eldo Viler, ona pa njo s klicem v studio. "Vesela sem bila maminega klica v oddajo in njene pohvale ob imitaciji nje," je povedala Ana in dodala, da bo ta spomin hranila za vedno.

No, Alex Volasko pa se najraje spominja čisto prve preobrazbe, ko je postal evrovizijska pevka Verka Serducka. "Pri tej točki sem si samega sebe najbolj 'privoščil'. Je pa tu seveda še točka Alenke Gotar, ker sem bil prepričan, da mi ne bo uspelo tri minute držati takšnih višin."