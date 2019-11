Spoznajte prvo peterico finalistov razpisa Mladi upi 2019

Tudi v letu 2019 projekt 'Mladi upi' nadaljuje svoje poslanstvo. Pred dobrima dvema tednoma smo razkrili dvajseterico mladih talentov s področja športa, para-športa, umetnosti in znanosti, ki so prepričali strokovno komisijo in se uvrstili v ožji krog finalistov. Prvih pet letošnjih mladih upov vam podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.

15. oktobra se je zaključil razpis projekta Mladi upi 2019, v sklopu katerega so priložnost, da pokažejo svoj talent, dobili perspektivni mladi umetniki, športniki, parašportniki in znanstveniki. Na podlagi razpisnih pogojev je med vsemi prijavljenimi strokovna komisija izbrala 20 talentiranih mladih upov, ki v svoji panogi izstopajo z izjemnimi dosežki in bi si zaslužili finančno podporo za razvoj svojih talentov. Tokrat vam podrobneje predstavljamo prvo peterico, ki se je uvrstila v ožji izbor.

Spopznajte prvo peterico finalistov!

Šahistka Zala Urh je svojo strast do športa razvila že v družini, v kateri se prepletajo športi, umetnost in trdo delo, ki jih vodi do želenih rezultatov. V šah se je zaljubila v 1. razredu osnovne šole, zahvaljujoč učitelju, ki jo je znal motivirati in se je hitro pripravila na prva tekmovanja. Z vsako tekmo je bolj napredovala in tako pridobivala na samozavesti, seveda pa so sledili tudi uspehi. Ko je postala državna prvakinja, so se ji odprla vrata na evropska in svetovna prvenstva v šahu. In v zadnjih letih je nanizala številne uspehe. Sama je najbolj ponosna na 7. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v Urugvaju leta 2017. Mlada šahistka pravi, da jo šah navdušuje, izpolnjuje, gradi njeno osebnost ter ji pomaga razvijati logično mišljenje in matematično znanje. 17-letnica ima tudi jasno zastavljene cilje; želi si postati velemojstrica in se boriti z najmočnejšimi šahisti na svetu.

Peter Krajncje sledil svojima starejšima sestrama, ki sta trenirali sabljanje, in tudi sam pri sedmih letih pristal v sabljaški dvorani. “Moja prva ljubezen tako ni bila sošolka s kitkami, ampak sablja,”v šali pove 16-letnik. Peter je do zdaj naredil že vse, kar je v Sloveniji mogoče, suveren pa je tudi na mednarodnih tekmovanjih. Po osvojenem 5. mestu na Poljskem se je v sezoni 2019/2020 v skupni razvrstitvi na evropski kadetski lestvici povzpel na 3. mesto med 450 tekmovalci z vsega sveta. Njegovi cilji v sabljanju so za letošnje leto jasno zastavljeni. Čakata ga evropsko prvenstvo v Poreču in svetovno prvenstvo v Salt Lake Cityju, kjer si je zadal cilj, da se na obeh tekmovanjih uvrsti med prvih osem najboljših sabljačev.

Dijakinja 3. letnika Flavija Žagarje že od malega navdušena nad klasičnim baletom. Kot pravi, je balet postal način njenega izražanja in pogosto pobeg iz resničnega, stresnega življenja v svet brez obremenitev. Na sestrino pobudo so jo starši pri šestih letih vpisali v plesno pripravnico. Po treh letih so jo vpisali na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, kjer pleše že deveto leto. V tem času je nastopala v različnih baletnih predstavah v SNG Opera in balet Ljubljana, svetovno priznani koreograf Leo Mujić pa jo je vključil tudi v zasedbo v novem baletu Veliki Gatsby, kar je še en dokaz njene kakovosti. Njen mentor in učitelj pravi, da je Flavija izjemno nadarjena mlada balerina z odličnimi telesnimi predispozicijami. Sama bi se rada udeležila čim več baletnih seminarjev v tujini, na katerih bi se učila od priznanih baletnih pedagogov in plesalcev in tako izpopolnjevala in nadgrajevala svoje baletno znanje na svetovni ravni ter hkrati širila svoja obzorja.

16-letni Jernej Mišič pravi, da je harfa del njegovega življenja že od samega začetka. Zvoke strun je namreč poslušal še v maminem trebuhu, saj je namreč tudi mama harfistka. Ko je bil star šest let, pa se je tudi zares začel učiti harfe v glasbeni šoli v Kranju. Kasneje je nastopal na številnih revijah za mlade harfiste, predvsem v Italiji. Tam se je poleg možnosti igranja na odru lahko udeležil tudi individualnih učnih ur z znanimi, uveljavljenimi harfisti. Nato je začel prejemati povabila za udeležbo tudi na tekmovanjih, ki jih v Sloveniji še nismo poznali. Pri 10 letih je naletel na letak za eno od treh najprestižnejših harfističnih tekmovanj na svetu – tekmovanje Lily Laskine v Parizu. Na tekmovanju je bil najmlajši, a mu je kljub temu uspelo priboriti si nastop v drugi etapi na velikem odru Kraljevega pariškega konservatorija za glasbo. Uspešno je opravil izpit za predakademski študij. Mladi glasbenik je bil pred kratkim sprejet tudi na Svetovni harfistični kongres (WHC), na posebni program za mlade – Focus on Youth, ki se bo odvijal v Cardiffu v Združenem kraljestvu. Uspeva mu nekaj, o čemer je nekoč le sanjal, med njegovimi željami pa je tudi ta, da želi postati eden najboljših harfistov na svetu.

Gimnazijka Sara Goltes se že od svojega drugega leta z neizmernim veseljem ukvarja s športom, ki zahteva popolno predanost. Je ena najbolj perspektivnih in nadarjenih deskark na snegu v Sloveniji. Snežne strmine ji predstavljajo vir sreče, pri deskanju na snegu pa ji je najbolj všeč raznolikost tega športa. V redni trenažni proces pod okriljem Smučarske zveze Slovenije je vključena četrto sezono, v svoji kratki karieri pa je nanizala zavidljivo število uspehov.Njene želje za prihodnost so seveda povezane z deskanjem na snegu. Kot pravi, si želi v prihodnje tekmovati še bolj redno kot do zdaj. V letošnji sezoni (2019/2020) si želi še več startov na svetovnih pokalih ter uvrstitve na stopničke na mladinskem svetovnem prvenstvu. Njen cilj pa je, da do leta 2022 naredi normo za zimske olimpijske igre.

Prva peterica finalistov projekta Mladi upi 2019 je torej znana, njihove podrobnejše predstavitve pa najdete na spletni strani Mladi upi. Tam vam bomo vsak teden predstavili novih pet talentiranih mladih finalistov, ko bodo v začetku decembra razkrite zgodbe celotne dvajseterice, pa bo razpisna komisija na osnovi razpisnih meril izmed finalistov izbrala prejemnike finančne podpore. Svojega zmagovalca in s tem prejemnika finančne podpore pa boste lahko z glasovanjem na spletni strani Mladi upi izbrali tudi vi. Projekt Mladi upi Družbeno odgovorni projekt Mladi upi je namenjen mladim, nadarjenim posameznikom, ki se šele prebijajo na vrh in se zato težje potegujejo za profesionalna ali sponzorska sredstva.

