Srđan Milovanović: Dobil sem potrditev, da dobro delam

Talentirani Srđan Milovanović je v letošnji sezoni šova preobrazb dokazal, da obvlada tako zabavne imitacije kot tudi resne in da vsako imitacijo izpelje z odliko. A prav preobrazba v legendarnega glasbenika Leonarda Cohena mu je prinesla prvo zmago, ki Srđanu veliko pomeni. "Da, moja prva zmaga ... Enkrat moram zmagati. (smeh) Sem vesel, da sem vsaj enkrat zmagal. Sem pa precej miren ob zmagi. Mislim, da sem dobil potrditev, da dobro delam. Je res prijeten občutek. Vesel sem, da je zmagala pesem, ki ni zabavna, ampak je resna in globoka. Sem vesel zaradi pesmi, ki je sama po sebi poezija," je povedal Srđan, ki še dodaja: "Občutki ob zmagi so neverjetno neekstatični, ampak zelo zadovoljni. Zelo v slogu Leonarda Cohena, ki bi verjetno rekel 'vesel sem', tako v počasnem slogu Zorana Predina. Sem zelo vesel zmage, predvsem pa sem vesel, da sem imel istočasno tudi skrivno misijo in s tem prispeval največ evrov v skupni sklad Mladi upi."

Srđan je v šovu imel že kar nekaj preobrazb, ki so imele zahtevne maske, zato mu vse ure, ki so jih maskerji porabili za obraz Leonarda Cohena, niso bile več tako naporne. "Pri tokratni preobrazbi je bilo najtežje ohranjati Cohenove nižine in njegovo barvo glasu ter se popolnoma umiriti, kar ni lahko. Pri vsem, kar se dogaja v zaodrju, kjer je sto ljudi, s katerimi komuniciraš, je zelo težko najti mir in se umiriti, da si tak kot Cohen in se posvetiš pesmi. Zapreš oči in plavaš," je še priznal zadovoljni zmagovalec devete oddaje.

