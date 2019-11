Srđan svoj kostum že ves teden šiva kot nor

Da je Srđan Milovanović človek mnogih talentov, ve zdaj že vsa Slovenija. Eden od njih je tudi spretnost za šivalnim strojem, kar ima za strasten hobi zadnjih nekaj let. In svojo obljubo, ki jo je dal v prvi oddaji in zdaj še na zadnji ruleti, da bo en kostum sešil sam, bo tudi izpolnil. "Čisto resno sem mislil, ko sem to povedal. Ampak ko sem to obljubil na začetku sezone, ker se mi je zdelo zabavno, nisem vedel, da sem se s tem nekako ustrelil v nogo. Namreč, priprava kostuma vzame kar veliko časa, ki bi ga lahko porabil za vadenje pesmi, poleg tega pa takrat tudi nisem vedel, da bom šival kostum ravno za pesem, ki je v pandžabščini. Vse mora nastati v tednu dni. Adrenalinsko!" je v smehu priznal Srđan.

Profesor angleščine, ki si kruh služi kot igralec, pevec in glasbenik, ima s šivanjem kar nekaj izkušenj. "Moja babica je zelo rada šivala, pletla in kvačkala. Ustvarila je ogromno igrač in oblek za svoje otroke in vnuke. Od nekdaj sem občudoval ljudi, ki znajo ustvariti kaj koristnega in lepega z lastnimi rokami. Zato ne samo šivam, ampak se tudi lotim drugih obrti – izdelal sem masivno leseno zakonsko posteljo in knjižno omaro, zidam, polagam ploščice in podobno. Rad ustvarjam. Šivati pa sem se naučil, ko je hči za božič dobila šivalni stroj, potem pa sva se oba vpisala na tečaj, da se naučiva delati z njim in preprečiva nesreče. Pridružil sem se ji iz več razlogov – rad ustvarjam, obenem pa sem ji želel pomagati tako, da si tudi jaz zapomnim, kako se dela s šivalnim strojem," je razložil Srđan, ki je doslej sešil okoli štirideset darilnih vrečic s sivko, nekaj vzglavnikov in pustni kostum. "Vem, ni preveč impresiven rezime, še posebej, če vzamemo v obzir, da bo naslednja 'kreacija' kostum, ki ga bo gledalo pol milijona ljudi!" še v smehu doda Milovanović, ki pravi, da bi mu bil največji izziv zase sešiti pravo moško obleko."Potihoma načrtujem, da bom kmalu začel šivati kakšne odbite majice in srajce zase, ki bodo drugačne od trgovinskih. No, vsekakor bodo 'drugačne'! (smeh)"



