Srđana čaka izziv nosljanja z glasom wc račke

Prosti teden so nekateri znani tekmovalci izkoristili za počitek, drugi za pobeg na kratek dopust v tujino, spet tretji so se le uživali proste dni doma. Srđan Milovanović pa je proste dni izkoristil na svoj način in izkoristil prijetno s koristnim: "Prva dva dni sem izkoristil za počitek, potem sem se lotil polaganja ploščic na terasi, kar me je čakalo od prejšnjega poletja. Edini prosti konec tedna pa sem družino peljal na morje v Izolo, da ulovimo še zadnje tople dni leta," je povedal Srđan, ki se že pospešeno pripravlja na šesto nedeljsko oddajo te sezone. "Iz Izole sem se pripeljal naravnost na vaje, tako da so priprave že v polnem zagonu. Morski oddih pa mi je koristil tudi za miselne priprave na pesem, saj je bila hit poletja. (smeh) Ta teden bom moral peti in repati v španščini, česar se zelo veselim."