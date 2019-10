Srđanu največ preglavic povzročajo visoke pete

Srđan Milovanović se je v prvi oddaji preobrazil v romantičnega Dalmatinca Miša Kovača, v drugi oddaji je imel dvoboj proti Davidu Amaru, ko sta se preobrazila v nori lik Jima Carreyja, v Masko. In tretja oddaja? V tretji oddaji mu je ruleta določila nov izziv - preobraziti se bo moral v močno žensko vlogo, v raperko Cardi B.

A ne samo to. Med petjem in plesanjem bo moral obvladovati tudi čevlje z visokimi petami. Na koreografiji mu je pomagal Miha Krušič in ga učil, kako se hodi v takšnih čevljih. Kako se bo odrezal v seksi rdečih sandalih, si oglejte v nedeljo ob 20. uri na POP TV.