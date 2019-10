Stoječe ovacije za zmagovalko Ano Dežman

Tretja oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je prinesla številna presenečenje - od prvega dueta sezone do razkritega vprašanja, koga bo imitirala Maja Oderlap. Po vseh odličnih točkah pa je na koncu oddaje že drugič slavila "vesoljka" Ana Dežman.

Četrti žirant 3. oddaje je bil komik in zobar Niko Zagode. FOTO: Miro Majcen

Da so nedeljski večeri polni presenečenj in odličnih nastopov, smo znova dobili potrdritev, ko je osem znanih tekmovalcev postreglo z zabavnimi in odličnimi nastopi. Voditelj Denis Avdić je v svojem zabavnem stilu začel oddajo in se posvetil žirantski mafiji, kjer se je kot četrti žirant tokrat pridružil komik in zobar Niko Zagode: "Za vse bom navijal enako in se že zelo veselim vseh točk."



Osem znanih tekmovalcev je v tretji oddaji spet navdušilo s svojimi preobrazbami, saj smo doživeli različne glasbene žanre, med drugim pa smo videli tudi prvi spremembo spola letošnje sezone in prvi glasbeni duet sezone. Alex Volasko, David Amaro, Maja Oderlap, Eva Boto, Matic Supovec, Srđan Milovanović, Petra Zore in Ana Dežman so spet zaslužili številne pohvale in čestitke, a na koncu je največ točk žirije, gledalcev in sotekmovalcev ponovno prejela Ana Dežman, ki je slavila kot zmagovalka tretje oddaje. In v koga so se v tretji oddaji preobrazili naši tekmovalci?

Srđan Milovanović kot Cardi B FOTO: Miro Majcen

SRĐAN MILOVANOVIĆ Kot prvi je nastopil priljubljeni igralec iz miuzikalov, ki ga je kot prvega v letošnji sezoni doletela sprememba spola. Srđan je namreč postal najbolj vroča raperka ta hip, Cardi B, zapel pa je njeno uspešnico I like it. "Dejansko te preobrazbe v drugi spol ponavadi izgledajo smešno, ti pa si bil vrhunski. Rap je težek in tebi je šlo zelo dobro, pa še res si zelo seksi," je povedala Lea, Lara pa dodala: "Navdušena sem! Obožujem jeziček, ki si ga uporabljal med nastopom. Prav ti detajli so naredili svoje. Zame je bilo to popolno." Mile je ocenil: "Srđan, bila si prava važička, da se te tipi bojijo. Tudi jaz, kar je super. Bravo!" Kot zadnji je komentiral Niko: "Bil si res huda baba! Tvoja preobrazba v latino mamacito iz Bronxa je popolnoma uspela. Vse na mestu. Bravo."

Petra Zore kot Lepa Brena FOTO: Miro Majcen

PETRA ZORE Druga je na oder stopila učiteljica in pevka skupine Bombshell, ki se je prelevila v srbsko kraljico turbofolka. Petra je kot Lepa Brena zapela pesem Udji slobodno. "Ful točk boš dobila! Bila si odlična! Jaz sem se počutil kot v Srbiji na počitnicah. Noro dobra si bila! Bravo!," je povedal Marko, Niko pa dodal: "Nisem še imel časti, da bi spoznal Lepo Breno... ampak Petra, tole je bilo hudo dobro! Tudi tvoja srbščina, ki si se je bala, zelo dobro je bilo. To ni bila samo dobra imitacija, ampak uresničitev panbalkanskega mita. Bravo." Oceno je podala tudi Lea: "Zanimalo me je, če boš tudi tako zvezdniška kot Lepa Brena in si bila. Pogrešala sem morda malo tvoje barve glasu, ampak bila si vrhunska. Zame je to to!" Kot zadnja je komentirala Lara: "Mislim, da ti veselje pošilja znake, ko imitiraš v tej oddaji take močne ženske. Razmisli o tem. (smeh) Nisi samo čudovita, ti si 'čudovitisima'!"

Maja Oderlap kot Bilbi FOTO: Miro Majcen

MAJA ODERLAP Tretja je nastopila narodno-zabavna pevka in voditeljica, ki je na drugi ruleti dobila vprašaj in ves teden uspešno skrivala, ali bo nastopila kot Lea Sirk. A na koncu se je Maja preobrazila v pevko Bilbi, zapela pa je njeno pesem Hvala za vijolice. "Od naivne in pokorne ljubice si zrastla v odločno ljubico, ki ve kaj hoče. Odlična si bila!" je komentiral Niko, Lara pa dodala: "Hvala za vijolice in tole danes sem zelo uživala. Malo sem pogrešala podgled, ki ga ima Bilbi, tak žalosten, ampak vseeno si bila odlična." Marko je komentiral: "Meni je bila Bilbi nekaj svežega s to pesmijo, ko je prišla na sceno, in tudi ti si bila danes nekaj svežega. Bravo." Zadnja je oceno podala Lea: "Bilbi je vrhunska izvajalka in si jo zelo dobro upodobila. Sem res vesela, da ti je uspelo, ker je Bilbi v vseh pogledih nekaj posebnega."

David Amaro kot Hozier FOTO: Miro Majcen

DAVID AMARO Pevec, ki se je za čas šova iz Velike Britanije preselil nazaj v Ljubljano, se je, potem, ko je prejšnji teden postal zmagovalec večera, tokrat prelevil v glasbenika Hozier-ja in zapel uspešnico 'Take Me To Church'. David pa je v oddaji pogumno spregovoril tudi o svoji istospolni usmerjenosti in požel aplavz in odobravanje. "David to je zelo zahtevna pesem in sem vedela, da se boš v pesmi našel. Pokazal si, da si izjemen vokalist in od danes naprej David Amaro na slovenski glasbeni sceni pomeni nekaj dobreha in velikega. Bravo!" je povedala Lea, Marko pa dodal: "David, tole danes je bilo zelo pogumno in občudovanja vredno. Sam osebno preziram kakršno koli predalčanje ljudi po spolni usmerjenosti, barvi, itd. In ti si res super človek in dobil boš veliko točk. Bravo!" Svojo oceno je podala tudi Lara: "Tisti, ki pogumno korakajo skozi življenje z odprtim srcem, so zmagovalci. Imela sem cmok v grlu med tvojim nastopom in to je bila danes himna ljubezni in svobodi. Hvala ti!" Kot zadnji je komenitral Niko: "En cel in lep paket si nam dostavil danes. Zelo dobra dikcija, interpretavija, nastop, izgled, vse skupaj je bilo vrhunsko. To je bilo močno in čustveno. Bravo!"

Matic Supovec kot Inner Circle FOTO: Miro Majcen

MATIC SUPOVEC Narodno-zabavni pevec je tokrat stopil v čevlje temnopoltega glasbenika, ki sliši na ime Inner Circle, zapel pa je pesem Sweat. "Meni je bilo super. Jaz sem se počutil kot na Jamajki, kjer sem že bil in . Bil si odličen," je povedal Marko, Niko pa dodal: "Jaz upam, da je Dare Kavrič to gledal. To je bilo boljše kot Kingstoni. (smeh) Pozitivno vibracijo si nam dostavil in to je bistvo reggae glasbe." Lara je ocenila: "Spet si me presenetil in vsakič znova ostanem brez besed. Nalezel si nas pozitivne energije in hvala ti za to." Kot zadnja je komenitrala Lea: "Čestitke za tako preobrazbo. Prepričal si me! Bravo!"

Eva Boto kot Lady Gaga in Alex Volasko kot Bradley Cooper FOTO: Miro Majcen

EVA BOTO IN ALEX VOLASKO Mlada pevca sta tokrat imela poseben izziv, saj sta morala zapeti prvi duet letošnje sezone. Stopila sta v čevlje Lady Gaga in Bradleyja Cooperja, zapela pa bosta pesem Shallow, ki je dobila oskarja za najboljšo izvirno skladbo 2018. "Jaz sem 'fasal' sladkorno, v dobrem smislu. Eva, zelo lepo si se približala Lady Gaga, čudovito in senzualno. Alex, zate sem pričakoval, da boš bolj živalski, ampak je bilo čidovito. Romantiko smo začutili," je povedal Niko, Lea pa dodala: "Meni je ta pesem noro dobra. Eva, jaz te kar buljim, res si lepa, vrhunsko si odpela in sem te začutila. Alex, moram to reči, ampak predobro si zapel. (smeh)" Svojo oceno je podala tudi Lara: "Eva, tvoj nastop je bil poln čustev in pokazala si svoj notranji svet. Alex, igralsko si naredil dobro, pogrešala pa sem malo tisti pogled od Bradleyja. Čestitke obema!" Kot zadnji je komentiral še Marko: "Za mene je bilo to več kot kemija. Za mene je bila to biologija! Bravo!"

Ana Dežman kot The Diva Dance Opera FOTO: Miro Majcen

ANA DEŽMAN Operna pevka se je tokrat spopadla z zelo zahtevno masko, saj je postregla z opernim spektaklom iz filma Peti element, ko je kot vesoljska operna diva "Plavalaguna" odpela pesem 'Il Dolce Suono'. Mimogrede, to operno pesem je doslej uspelo zapeti le dvema opernima pevka, Ana pa je bila tretja in dobila stoječe ovacije vseh v studiu. "Mamma mia! Ti nisi iz tega sveta. Super je bilo! Jaz poznam mentorico od pevke, ki je to pesem zapela v filmu, ki je rekla, da je to pesem treba odpeti sproščeno. In ti si to odpela s tako lahkoto, kljub tej protetiki na obrazu. To je bila magija!" je povedala Lara, Lea pa dodala: "Zanimalo me je najbolj, ali se boš tudi gibala kot vesoljka? To je bilo nadzemeljsko dobro!" Svojo oceno je podal tudi Niko: "Bila si fantastična in si nam dostavila to, kar smo hoteli. Tvoj glas se je slišal do neba in še malo dlje... do vesoljcev." Kot zadnji je ocenjeval Marko: "Ne morem reči, da nimam besed, ampak bi rad to rekel, pa ne smem! (smeh) Dol sem padel in res en velik bravo!" Več utrinkov iz oddaje v priloženi fotogaleriji: