Kaj jo pri gane pri pesmi? Čudovit glas in iskrenost me res gane – pevke, ki sem jih spodaj omenila, tudi pesmi moje mame. Ko čutiš iskrenost, slišiš pravo interpretacijo ... To res zazveni tudi v srcu."

Ana pa se je odločila tudi za zanimiv študij – vpisala se je na teološko fakulteto. Ko je končala srednjo veterinarsko šolo, je razmišljala, kam želi naprej in tako se je po maturi vpisala na teološko fakulteto. Izredno jo je zanimala tematika, o kateri se je predavalo na dotični fakulteti: "To je bil zelo zanimiv študij, res sem živela zanj.To so globoke stvari, duhovnost, verstva, znanost o veri, o človeku, bivanju, humanizem. Študij mi je dal podlago za življenje," mi navdušeno doda. A petje je bilo vedno del njenega življenja, pa festivali z mamo, izdala je tudi CD z naslovom Mlado srce.

Ana Dežman prihaja iz glasbene družine, tako je že pri šestih letih začela igrati violino: "Tako je, oče me je pri šestih letih vpisal na violino, vzporedno še ritmiko in teorijo." Ana je tako že od malih nog v glasbi, tudi zaradi mame in očeta, ki sta bila oba v glasbenem poslu. Njena mati je bila pevka, ki je blestela v slovenski popevki, oče pa se je našel v klasični glasbi. Starše je spremljala tudi na dogodkih:"Veliko sem bila s starši na dogodkih. Z očetom sva na primer hodila na klasične koncerte ... Ko sem videla dvorano v Cankarjevem domu, sem bila navdušena in se vprašala, ali bom jaz kdaj na tem odru," nam je zaupala v pogovoru.

V pogovoru nam je zaupala tudi, da se je vedno navduševala nad velikimi vokali. Ko je imela 14 oziroma 15 let, se je navduševala nad Whitney Houston, pa Mariah Carey: "Ti veliki vokali, to me je fasciniralo. Pa Shirley Basseymi je bila zelo všeč, pa barva glasu od Barbre Streisand, Aretha Franklin in njen svojstvni soul."A še pred tem je slišala glas zelo zanimive pevke. Pri sedmih letih je namreč slišala duet svetovno znane španske sopranistke Montserrat Caballe s Freddiejem Mercuryjem (pesem Barcelona): "Nad njo sem bila popolnoma očarana, takoj sem rekla, da bom jaz enkrat tako pela, zame je res bila fantastično odkritje." Pot jo je tako zanesla v operno petje: "Vedno sem bila malce razpeta, v kateri smeri naj grem. Mama, vrhunska pevka, legenda slovenske popevke, mi je rekla, naj ne grem v popevke ... Ampak meni je bilo noro, ko sem odkrivala njene neznane pesmi, tiste iz naftalina pesmi, čudovito ... To je vpliv mame, z očetove strani pa je bila klasika."

Tako se je izšolala tudi za operno petje, postala mezzosopran, kasneje je prišel na vrsto tudi sopran – visoki glasovi ji zato ne delajo nobenih težav. Kaj pa nizki? "Super, to bo noro, pač treba na drugačen način zapeti," mi navdušeno pove. Kajti pred Ano je nov izziv, bo ena od nastopajočih v oddaji Znan obraz ima svoj glas, ki je znan po tem, da nastopajoče postavi pred zanimive izzive. "Ko se pripravljaš na to, vidiš, kaj vse zmoreš z glasom, odkrivaš svoje meje – vau, to želim delati vse življenje. Res en krasen izziv, prepustiš se kot otrok, tako umetnikom kot ekipi in akcija. Veliko je poglabljanja v vokale, in ko ti uspe, si presenečen nad rezultatom."