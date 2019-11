Tanja Žagar: Avdić je bil že na trnih 'Uničila boš oddajo!'

V osmi oddaji šova Znan obraz ima svoj glasje bila četrta žirantka rdečelasa zmagovalka šova Zvezde plešejo Tanja Žagar. S svojimi izjavami je nasmejala tako nastopajoče, kot tudi gledalce v studiu in pred televizijskimi zaslonu. No, nasmejala pa je tudi Denisa Avdića in mu dokazala, da mu je brez težav kos in da ni edini, ki je brez dlake na jeziku.