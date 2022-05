Tanja Žagar in njen veliki povratek na sceno

Nedeljska oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas bo že deseta v letošnji sezoni, posebna pa bo zaradi številnih presenečenj. Eno od teh je tudi tokratna četrta gostujoča žirantka, saj v oddajo prihaja ena in edina Tanja Žagar, ki je prvič sedla na žirantski stolček že v prejšnji sezoni. “Če se je ne bi veselila, v nedeljo zagotovo ne bi svojih točk tekmovalcem delila. Ostala bi doma in nastopajoče iz kavča gledala. Ker pa sem v šovu enkrat v žiriji že sedela in se prav lepo imela, bom v nedeljo kot raketa, z največjim veseljem spet k vam v studio priletela,” je kar v rimah povedala navdušena Tanja. Spomnimo, ob svojem prvem obisku šova je napovedala, da bo neizprosna žirantka, a je bila potem v živo pravo srce in zelo spodbudna do nastopajočih. In tudi tokrat bo dobrosrčna in zabavna žirantka: “Glede na to, da se po dveh letih ničesar končno spet dogaja in se končno spet lahko družimo in delamo, imam pa zdaj občutek, da mi bo od samega navdušenja nad tem, prav vse več kot super! Tako da sem v trenutku, ko sem izvedela, da bom sedla na žirantski stolček, začela v sebi iskati tisto svojo neizprosno žirantko, a je zaenkrat še nisem našla. Morda pa se v meni prebudi v nedeljo zvečer,” je še v smehu priznala energična pevka.

To bo njena velika medijska vrnitev

Za priljubljeno pevko in učiteljico petja Tanjo Žagar bo nedeljska oddaja nekaj posebnega, saj bo to tudi njena velika vrnitev po rojstvu drugega otroka. “Res je, to bo moj prvi televizijski nastop po rojstvu hčerke Marine in vem, da sem za to izbrala pravo oddajo, saj je polna vedrine in tiste navdihujoče, pozitivne energije, ki jo vsi še kako potrebujemo,” je priznala Tanja, ki se bo v oddaji predvsem zabavala, kot žirantka pa bo gledala v prvi vrsti eno stvar: “Predvsem bom pozorna na to, kdo od njih bo tisti, ki mu bo uspelo, da bom ob njegovem ali njenem nastopu pozabila, kdo je pod masko. Vsem nastopajočim želim, naj prav vsak svoj nastop dojemajo tako, kot da je prvi oziroma zadnji. Kako se vzame in kaj od tega jih bolj motivira,” je za konec še povedala Žagarjeva.

Kako se bo Tanja Žagar odrezala kot četrta žirantka in kdo bo najbolj navdušil, ne zamudite v nedeljo ob 20. uri na POP TV.