Tanja Žagar: Kot žirantka bom usodno neizprosna!

Ena najuspešnejših slovenskih pevk Tanja Žagar , ki je letos slavila tudi kot kot zmagovalka šova Zvezde plešejo, se v nedeljo zvečer vrača na POP TV, kjer bo tokrat v drugačni vlogi, saj bo sedla na žirantski stolček. Tanja pravi, da se nedelje že zelo veseli, saj jo vse zvezdniške imitacije zabavajo že celo sezono. "To je res ena sama zabava in to bom počela tudi sama - se noro zabavala ob vseh teh talentiranih nastopajočih. Kot sodnica bom... usodno neizprosna!" je v svojem prepoznavnem smehu priznala Tanja.

Poskočna pevka, ki ve, kako narediti dober žur, nam je zaupala tudi, v koga bi se sama preobrazila, če bi imela možnost. "V Magnifica in njegovo Silvijo. Nanj me veže nepozaben spomin izpred dvajsetih let, ko si je Magnifico našo skupino Foxy Teens zaželel na svojem koncertu v Križankah. In ko so ga takrat vprašali, zakaj si želi za gostje prav nas, je odgovoril: 'Punce so ful dobre, ker imajo debele noge.' (smeh) Bila sem sicer še zelo mlada, a sem že takrat začutila, da je ta moški, ki obožuje nogomet, čevape, čebulo in konkretne ženske noge, pravi dec," je v smehu povedala Tanja, ki priznava, da bi ji največji izziv predstavljala preobrazba v Adija Smolarja. "To bi bila zame najtežja maska. Najbrž bi mogla stat na hoduljah! (smeh)"