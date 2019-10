Tekmovalce bo tokrat ocenjevala tudi Alya

Energične pevke Alye res ni treba posebej predstavljati, saj je na glasbeni sceni že 18 let, kjer je med drugim osvojila zmage na glasbenih festivalih in prejela številne glasbene nagrade. Sama pravi, da ob nedeljah rada gleda oddajo Znan obraz ima svoj glas, zato se že veseli tokratne oddaje, kjer bo ponosna četrta članica 'žirantske mafije'. "Komaj že čakam oddajo, saj je neverjetno, kako dobre so vsakič znova preobrazbe tekmovalcev. Jaz vem, da se bom zelo zabavala, ne znam pa točno povedati, kakšna žirantka bom. Verjetno bom predvsem spontana in iskrena, odvisno od točke in dneva," nam je v smehu zaupala Alya.