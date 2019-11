Tekmovalce čaka najbolj napet žanrski boj doslej

Po koncu pete oddaje šova preobrazb je ruleta znanim tekmovalcem določila nove preobrazbe za nedeljsko šesto oddajo. Tudi tokrat lahko, glede na izbor rulete, rečemo, da nas v nedeljo čaka pestra oddaja, saj bomo slišali in videli imitacije domačih in tujih glasbenih zvezd.

Po tem ko je v peti oddaji priljubljeni David Amaronavdušil kot legendarna Cher, se bo v nedeljo prelevil v legendarnega Princea, ko bo zapel njegovo uspešnico iz leta 1986, Kiss. "Prince je bil res velik glasbenik in performer, zato mi bo v čast stopiti v njegove čevlje, poleg tega mi je njegova glasba zelo pri srcu."

Priljubljeni Alex Volasko bo tokrat slekel kostum Željka Bebeka in se prelevil v pevca kultne skupine Beach Boys, zapel pa bo uspešnico Surfin USA."To je enostavno pesem, ki že od nekdaj dviguje razpoloženje in upam, da bo tudi meni to uspelo."

Odlično operno pevko Ano Dežmantokrat čaka zelo zahtevna naloga, saj bo morala imitrati svojo mamo, zimzeleno legendo Eldo Vilerin odpeti njeno uspešnico Ti si moja ljubezen. "Mislim, da me čaka najbolj zahtevna naloga doslej in prav zaradi tega bom dala vse od sebe in se poklonila mami."

Pevka in voditeljica Maja Oderlapbo v nedeljo zvečer stopila v čevlje legendarne italijanske pevke Raffaelle Carra, zapela pa bo njen veliki hit Ballo ballo. "Ta imitacija bo zame velik izziv, ampak mislim, da sem dobro pripravljena na nastop."

Navihana Korošica Eva Boto se bo tokrat spoprijela z zahtevnim izzivom, saj bo za en večer postala eden najbolj priljubljenih slovenskih raperjev, Challe Salle, zarepala pa bo njegovo uspešnico Lagano. "Zdaj, ko sem izvedela, da bo Challe Salle tudi četrti žirant v nedeljski oddaji, sem še pod večjim pritiskom. Posebej zanj se bom še toliko bolj potrudila. Seksi bom, kot je on!"(smeh)

Tudi Petro Zore čaka poseben izziv, saj se bo prelevila v zmagovalko Evrovizije 2018, izraelsko superzvezdnico Netto, odpela pa bo njeno zmagovalno pesem Toy. "Komaj čakam to preobrazbo, saj mi je pesem všeč, ker je nekaj posebnega, čeprav vem, da me čakata zahtevna maska in velik izziv."

V šesti oddaji bomo priča novemu glasbenemu duetu, ki ga bosta odpela Srđan Milovanović in Matic Supovec. Postala bosta Pedro Capó inFarruko, zapela pa bosta letošnjo latino pop uspešnico Calma. "Oba sva vajena delati žur, zato ne dvomiva, da bova naredila cel poletni žur v začetku novembra in gledalcem polepšala meglene dni."

Ne zamudite šeste oddaje šova Znan obraz ima svoj glas v nedeljo ob 20. uri na POP TV.