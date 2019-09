"Težkih trenutkov ne vzamem kot nekaj težkega, ampak so zame izziv."

26-letni David Amarose je ravnokar vrnil iz Velike Britanije, kjer je našel svoj novi dom v Manchestru. Kot pravi, je otrok sveta: "Grem tja, kamor me življenjska pot nese, ne vidim smisla, da bi se temu upiral in stal na isti točki. Nekaterim je to popolnoma v redu – in to je seveda tudi popolnoma v redu, meni osebno pač ni."V prijetnem pogovoru mi tako pove, da ne more ostati na neki točki v življenju, ker bi to obžaloval – vedno bi se spraševal, kaj bi bilo, če bi se odločil drugače: "Počutim se svobodnega, ko se premaknem. Ne predstavljam si, da ne bi bil tako svoboden. Dokler se zavedam samega sebe, je vseeno, kje sem."

Eno od prvih spoznanj v tujini je bilo tudi to, da ne potrebuje nikogar, sam sebi je bil dovolj: "V tujini tako in tako ne gre drugače, tam si soočen s tem, da moraš biti dovolj sam sebi, drugače te bo to teplo, tako boš res osamljen, to pa potem vodi v depresijo."

In kako se je soočal z novimi izzivi? "V življenju se pripraviš na stvari, potem pa sta dve možnosti: zadeva se zgodi tako, kot si si zamislil, ali pa ne, in od tebe je odvisno, kako se boš odzval. Samo tukaj imaš ti kontrolo, ostalo ni na tebi. Odlično, če gre vse po načrtu, če ne gre, pa je od tebe odvisno, kako se boš odzval. Takrat pridejo izzivi, ki definirajo osebnost. Ko si to urediš v glavi, je takoj lažje,"mi samozavestno pove.