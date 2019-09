Tik pred začetkom šova Znan obraz ima svoj glas v bolečinah

Matic Supovec, pevec in kitarist ansambla Unikat in nastopajoči nove sezone Znan obraz ima svoj glas, je moral na fizioterapijo, saj ga je, kot nam je povedal, zagrabilo v križu. "Najprej sem imel težave z želodcem, saj sem imel neko dieto, potem pa me je v križu 'štihnilo'. Živec se je vnel, zato sem moral na fizioterapijo," je za 24ur.com povedal nasmejani 34-letnik in dodal, da je zdaj počasi že bolje.