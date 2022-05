To je prva peterica finalistov razpisa Mladi upi 2022

Pri projektu Mladi upi, ki letos poteka že desetič, se nadarjeni mladi posamezniki in posameznice potegujejo za sredstva, ki bi jim prišla prav za treninge in ostale stroške, ki so potrebni za njihov razvoj talenta. V aprilu smo spoznali dvajseterico finalistov, danes pa vam podrobneje predstavljamo prvih pet talentov, ki imajo po mnenju strokovne žirije potencial, da postanejo Mladi upi leta 2022.

Deseta sezona projekta Mladi upi je v polnem teku. Spoznali ste že 20 finalistov, ki so izstopali z izjemni dosežki in jih je komisija izbrala med vsemi prijavljenimi na razpisu. Ti imajo možnost, da prejmejo finančno podporo za nadaljnji razvoj svojega talenta. V nadaljevanju vam podrobneje predstavljamo zgodbe o uspehu prvo peterice finalistov, med katerimi so trije glasbeniki, plesalka in veslačica. Njihove zgodbe si lahko podrobneje pogledate in preberete na spletni strani www.mladi-upi.si. Rahela Češarek je nadarjena glasbenica, ki že 11 let igra na fagot. Trenutno zaključuje četrti letnik na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Čeprav ne prihaja iz glasbene družine, so jo starši v to smer usmerjali in vpisali v glasbeno šolo, kjer je najprej igrala kljunasto flavto. "Kmalu zatem mi je moj sedanji profesor, Dejan Rihtarič, predstavil fagot, inštrument, ki me je v trenutku očaral in odločila sem se za igranje nanj," pove mlada glasbenica. Skozi obdobje svojega igranja je prejela veliko priznanj in nagrad z državnih in mednarodnih tekmovanj, med katerimi je tudi letošnje 51. državno tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov TEMSIG, kjer je osvojila vseh 100 točk in prejela zlato plaketo, prvo nagrado in posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Želi si postati vrhunska glasbenica solistka, članica profesionalnega simfoničnega orkestra in profesorica, da bo nekoč lahko predala pridobljeno znanje in izkušnje mladim.

icon-expand Rahela Češarek, fagot FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Nina Pavšek je mlada klarinetistka, ki se je z glasbo prvič srečala že v vrtcu, ko je pela v zboru. Svojo glasbeno pot je nadaljevala v glasbeni šoli v domačem kraju, kjer je najprej poprijela za kljunasto flavtico, dokler ji niso zrasli prednji zobje in je lahko začela igrati klarinet. Danes obiskuje četrti letnik Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, na klarinet igra že deseto leto. Letos je prejela Škerjančevo nagrado Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, pohvali pa se lahko tudi s številnimi nagradami iz državnih in mednarodnih tekmovanj. Za sabo ima že veliko nastopov, med katerimi je tudi solistični nastop s Komornim godalnim orkestrom slovenske filharmonije. V prihodnosti bi rada svoje zanje predajala naprej, a si še prej želi nadgraditi svoje znanje na tujih šolah in imeti koncerte. Mlada glasbenica pravi, da bolj čarobnega občutka, kot da te med igranjem ali poslušanjem glasbe oblijejo mravljinci, ni.

icon-expand Nina Pavšek, klarinet FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Pri petih letih je talent Erazma Žganjarja prepoznala vzgojiteljica v vrtcu in starše prepričala, da ga vpišejo v glasbeno pripravnico. Tam je spoznal številne inštrumente, a ga je zelo hitro prevzela kljunasta flavta. Je zelo aktiven glasbenik, ki vzporedno s šolanjem sodeluje na različnih projektih in koncertih. Njegova nadarjenost, razgledanost in delavnost so ga pripeljale do tega, da se šola na dveh ustanovah hkrati. Letos tako obiskuje četrti letnik splošno-izobraževalnih predmetov na KGBL in kot redni študent obiskuje tudi prvi letnik Akademije za glasbo v Ljubljani. Prejel je že številne nagrade in dosežke na tekmovanjih, med katerimi sta tudi letošnja dva: Prejel je Škerjančevo nagrado, ki mu jo je podelil Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana in na 51. državnem tekmovanju TEMSIG že tretjič zapored osvojil zlato plaketo in prvo nagrado. V prihodnosti si želi postati koncertni flavtist in se predstaviti na večjih domačih ter tujih odrih.

icon-expand Erazem Žganjar, kljunasta flavta FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Devetnajstletna Neža Colja je uspešna plesalka standardnih in latinskoameriških plesov. Življenja brez plesa si ne predstavlja, pravi, da je to njena največja ljubezen. Z razvijanjem svojega talenta je začela že zelo zgodaj. Začela je s plesnimi uricami v vrtcu, kasneje pa je do drugega razreda osnovne šole trenirala hip hop. Takratna učiteljica je prepoznala njen talent in jo usmerila na treninge standardnih in latinskoameriških plesov. S svojim soplesalcem, ki prihaja iz italijanske gorice, osvajata dobre rezultate, čeprav skupaj plešeta komaj od leta 2019. Med njenimi številnimi dosežki je tudi lanska trikratna zmaga na državnem prvenstvu v disciplini standardnih plesov, latinskoameriških plesov in v kombinaciji desetih plesov. Danes tekmujeta v članski kategoriji in pred njima je visok cilj, saj v roku petih let želita postati evropska in svetovna prvaka. Ko bo nadobudna plesalka zaključila svojo plesno kariero, si želi postati mednarodna sodnica in trenerka. Ker verjame v športni ples, se je letos ponovno prijavila na razpis.

icon-expand Neža Colja, standardni in latinskoameriški plesi FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Jana Dremelj vstopa v svojo četrto veslaško sezono. V stik z veslanjem je prišla zelo zgodaj, saj živi v okolici Bleda, poleg tega pa je veslanje gledala po televiziji in spremljala zlate generacije slovenskih veslačev, vendar takrat še ni pomislila, da bi ga lahko trenirala. S treniranjem je pričela poleti pred vstopom v deveti razred osnovne šole. Veslanje ji danes predstavlja sprostitev in odklop, njen neprecenljiv občutek je, ko zjutraj sede v čoln in zareže v povsem mirno gladino Blejskega jezera. Kljub temu da trenira komaj štiri leta, se lahko pohvali z dobrimi uvrstitvami. Že po dveh letih treniranja se je kot mlajša mladinka uvrstila v slovensko mladinsko reprezentanco in se v disciplini četverec udeležila mladinskega evropskega prvenstva v Beogradu. Njeni največji uspehi so četrto mesto v disciplini dvojni dvojec na mladinskem svetovnem prvenstvu in v isti disciplini mladinska evropska podprvakinja, ima pa tudi tri naslove državne prvakinje. Njena velika želja je nastop na olimpijskih igrah.

icon-expand Jana Dremelj, veslanje FOTO: Mateja Jordovič Potočnik