'To so nevarna vprašanja! Ne bom odgovorila.'

Laro Komar smo na POP TV spoznali pred slabima dvema letoma, ko se je jeseni začela predvajati takrat nova slovenska nadaljevanka Reka ljubezni. Prelevila se je v fotografijo Ireno in s tem razdelila Slovenijo – nekateri so jo imeli radi, drugim žal ni bila tako zelo pri srcu.

A Lara kot Lara pa se za enkrat še ni imela priložnosti predstaviti na malih zaslonih, pokazati svojo vročo zamejsko kri in osvojiti srca z iskrenim nasmehom, za katerim se skriva včasih malce naivno dekle, ki verjame v dobro v ljudeh. Lara je 38-letna igralka, mamica dveh fantkov in žena postavnemu Davideju. Je hkrati zapletena in preprosta. Obožuje dobro voljo, ljubezen in predvsem obožuje iskrene ljudi. Vsako poletje z družino preživi v okolici Gradeža, kjer v kampu uživa v družbi svojih najbližjih. Na vroč julijski dan nas je povabila na kozarec ledene limonade ter nam predstavila svojega italijanskega moža in razposajena sinova.

Pred njo je nov izziv - postala je žirantka šova Znan obraz ima svoj glas. FOTO: Robert Leskovar

Pravi, da komaj čaka jesen, a da je za enkrat srečna, da lahko uživa v vročih poletnih dneh v družbi svojih najljubših. Zakaj jesen? Lara je v družbi Lee Sirk in Marka Miladinovića postala nova žirantka priljubljenega šova Znan obraz ima svoj glas. Igralka, diplomirana operna pevka in ljubiteljica vsega lepega se bo to jesen vsako nedeljo družila z zvezdami, ki so sprejele izziv preobrazb. Lara, začniva na koncu poletja. Približuje se jesen in s tem šov Znan obraz ima. Postala si nova žirantka … Ali se bliža jesen? Ne še, je še nekaj časa, je še poletje pred nami. Veselim se poletja, se pa veselim tudi prihajajoče jeseni. Ko so mi to ponudili, ko so mi rekli, da so pomislili name, sem bila presrečna. Moja reakcija je bila ’Uau, che lepo!’. Veselim se novega izziva! Srečna sem, ker se nadaljuje zgodba, ki se je začela pred dvema letoma v Sloveniji, v Ljubljani, na POP TV.

Si spremljala šov? Nisem ga spremljala, ker je bilo to obdobje zadnjih pet let, ko sem potovala s teatrom, ko sem imela turneje po Italjii. Predstave so zvečer in tudi če ni predstav, so zvečer na sporedu vaje. Ko se nismo selili iz enega odra na drugega, sem prosti čas preživljala z družino, ki je potovala z menoj. Zdaj, ko so se odločili producenti zame, sem si ogledala nekaj oddaj. Sicer poznam samo italijansko različico šova in sem lahko primerjala slovenskega in italijanskega. Velikokrat se mi dogaja, da primerjam obe kulturi, ker izhajam iz sebe. Primerjavo sem delala tudi pri šovu Zvezde plešejo. Slovenski šovi imajo visoko kvaliteto, so dodelani in ciljajo na spektakel, ki je urejen, čist, dodelan do konca. Med tem ko so oziroma smo - vedno mi je težko reči, kaj sem, Italijanka Slovenka - smo Italijani bolj za žur. Spektakli v Italiji so pač zabava, včasih se ustavi tam. Zelo cenim celotno organizacijo, celo ’mašinerijo’, ki je za našimi slovenskimi šovi. Tako, za našimi šovi. Ker sem tudi Slovenka. (smeh)

Veseli se preobrazb, ki bodo nastopajočim predstavljali izziv. FOTO: Robert Leskovar

Katere preobrazbe si želiš videti? Kdo je lik, ki bi ga rada videla na odru? Najlepše je, ko vidiš preobrazbo, ki gre v ekstrem. Ne bi izpostavljala enega glasbenika. Veselim se točk, ki bodo predstavljale izziv nastopajočim. Za šov je pomembno, da so nastopi prepoznavni, da je pesem znana in da gledalec prepozna, če je nastopajoči dobro imitiral. Zanimive so mi tudi malo manj znane pesmi, ker lahko na takšen način spoznaš malo manj priljubljeno glasbeno sceno. S pomočjo takšnega šova lahko gledalci spoznajo pesmi, ki so skriti nekje v glasbeni zgodovini in ki ti ob poslušanju pričarajo celo vrsto čustev, ki si jih doživljal v mladosti. (smeh) V koga pa bi se ti rada prelevila? (smeh) Sem vedela, da sledi to vprašanje! Enako bom odgovorila. Nekaj, kar je daleč od tega, kar je Lara in od tega, kako ljudje še vedno poznajo Ireno iz Reke ljubezni. Da bi bila blond! (smeh) Ne vem, kaj bi izbrala. Lažje je, če ti točko dodelijo in rečejo, da boš to pripravil. Če sam izbereš, pomeni, da moraš biti popoln. Nič ne bom rekla. Dobro, ne veš, v koga bi se preobrazila, kaj pa izbor vokala? V Zvezde plešejo si dokazala, da znaš peti. Lahko poveš vokal katerega glasbenika bi ustrezal tvojim vokalnim sposobnostim? Kaj poješ v kopalnici, recimo? To so nevarna vprašanja! Če bom to rekla, moram dokazati. Ne bom odgovorila. Tudi zato, ker ne pojem že skoraj 10 let. V smislu, ne pojem kot sem, preden sem šla diplomirati. Pevec, predvsem operni pevec, kar sem študirala tudi sama, je športnik. Za to živiš in vsak dan vadiš. Moraš imeti določen stil življenja in pri sebi sem videla, da nisem takšne vrste pevka. Ne morem zvečer žurati in se zabavati ter zjutraj nastopati. Ne, ne bom odgovorila na to vprašanje! Moram poklicati svojo mentorico, da se pripravim na vse.

Kako se boš spopadala z ocenjevanjem, kakšna žirantka boš? Tudi to je zanimivo vprašanje. V smislu, da vedno rečejo, da imajo žiranti nekako razdeljene vloge. Da je eden popustljiv, eden strog in eden zabavljač. Ko smo bili na testiranju, sem dobila občutek, da se je ustvarila skupina, kjer smo bili zelo povezani. Podajali smo si žogo, da je v vsaki situaciji nastopal tako, kot je trenutek narekoval. Vsak ima svoj značaj, seveda. Jaz bom spontana, ker sem takšna in mislim, da je to moja ’moč’, moja karakteristika. Petje, igra in preobrazbe so moja področja. In šov, seveda, tudi šov je moje delo. Mislim, da bo super, da se bom imela dobro. Glavno je, da vidiš, da žirija sodeluje. Koliko si čustvena? Boš ti tista žirantka, ki bo jokala ob točkah? Ja, seveda bom jokala, saj jaz sem Irena! (smeh) Ne, seveda, sem zelo čustvena. Predvsem veš, kaj pomeni pripraviti takšen nastop. Veš, kaj to pomeni vokalno, kaj pomeni zgraditi lik, vlogo. To ni enako kot nastop pevca, ki poje samo svoje pesmi. Mislim, da žirant trpi z nastopajočim. Pa ne da trpijo, ampak ga čutijo. Mi imamo zdaj v žiriji Leo, ki je v tem šovu tudi nastopala, zato bo to zagotovo dodatna vrednost. Solze bodo, sigurno. Solze so bile tudi, ko sem na testiranju gledala videe nastopov.

Velikokrat se ob razkritju novih žirantskih imen ljudje sprašujejo, kakšno je njegovo znanje, koliko je podkovan. Zakaj si primerna za žirantko? Če sem primerna, bomo še videli! (smeh) Primerna sem, ker mislim, da sem čustvena in se zelo povežem s tem, kar doživlja tisti, ki je na odru. Vem, koliko truda je, da pripraviš takšen nastop. Ustvariti moraš lik, narediti preobrazbo. To je ogromno elementov, ki jih moraš dodelati v enem tednu. Poleg tega imam diplomo iz petja, iz igranja, hkrati pa sem študirala tudi marketing in razumem, kaj pomeni pripraviti šov, spektakel. Razumem, kaj prodajati svoj lik in se s tem predstaviti občinstvu. Bi znala biti stroga, glede na to, da sem profesorica v vsem, ampak ne bom. (smeh)

Spoštuje nastopajoče, da se upajo podati v takšno potovanje. FOTO: Robert Leskovar

Si predstavljaš, da bi ti stala na tem odru? Sem pomislila na to. Ko so me poklicali in sem čakala, da mi povedo, kaj mi imajo za ponuditi, je bil v meni strah, da me vabijo, da bi nastopala. Bilo bi me zelo strah. Spoštujem in cenim vse, ki so se odločili, da gredo v to avanturo. Želim jim vse dobro. Za to moraš imeti ogromno poguma. Če si glasbenik, je to velik izziv. To pomeni, da izstopiš iz tega, kar je tvoj glas in greš proti nečemu drugačnemu, morda zate nenaravnemu. V nastopu moraš kdaj koga imitirati, ki ne vem … Vrešči? Nekateri vokali so izjemno težki. Povedala si, kakšna žirantka misliš, da boš. Kako pa bi se ti soočila z žiranti, če bi bila ena od nastopajočih? Kako se spopadaš s komentarji, ocenami? Bi imela same odlične ocene! Kako? Kot v šoli. Bila bi pridna in bi delala na tem, da bi bila boljša. Komentarje moraš sprejeti, žiranti povedo svoje in imajo prav. (smeh) Si učenka, ki si zapomni nasvete ali dela po svoje? Sem pridna učenka, sem vedno bila pridna in včasih naporno dolgočasna. Mentorji na igralski akademiji so me morali malo potisniti iz cone udobja, da sem zaplavala in se osvobodila nekih okov.