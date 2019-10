Tokrat bodo zvenele pesmi od Ariane Grande do Nece Falk

Po koncu četrte oddaje šova preobrazb je ruleta določila nove glasbene zvezde, v katere se bodo znani tekmovalci prelevili v peti oddaji. Glede na izbor rulete nas v nedeljo čaka zelo zanimiva oddaja, kjer bodo tokrat z izjemo ene pesmi odmevale tuje glasbene uspešnice.

Zmagovalke četrte oddaje Znan obraz ima svoj glas je bila Maja Oderlap. FOTO: Miro Majcen

Zmagovalka četrte oddaje Maja Oderlap, ki si je zmago priborila z imitacijo zimzelene popevkarice Tatjane Gros, bo tokrat stopila v čevlje še ene legende slovenske glasbe, Nece Falk, zapela pa bo pesem Banane. "Spet me čaka težka naloga, ampak bom dala vse od sebe in se že veselim."



Pevka Eva Boto bo slekla kostum male morske deklice Ariele in stopila v čevlje priljubljene Ariane Grande, zapela pa bo njeno uspešnico Dangerous Woman. "Iz nežne morske deklice bom postala zapeljiva Ariana, kar že komaj čakam."



Priljubljeni Alex Volasko bo v nedeljski oddaji postal član kultne skupine Bijelo dugme in zapel skladbo "Ne spavaj mala moja muzika dok svira". "Ta balkanska pesem mi bo velik izziv, ampak bom spet dal vse od sebe."



Odlični imitator Srđan Milovanović se bo tokrat prelevil v zapeljivca s kitaro Josha Turnerja, zapel pa bo pesem "Your Man". "To bo sprememba od prejšnje oddaje. Pokazal sem živalskost v sebi kot rakec Sebastjan, zdaj pa me v nedeljo čaka čisto nasprotje."



Pevka skupine Bombshell se bo tokrat vrnila v svoje otroštvo, saj bo postala Missy Elliott in zapela njeno uspešnico"Work It". "Glede na svojo "rapersko" mladost se res veselim tega izziva."



Narodno-zabavni pevec Matic Supovec pa bo tokrat zaplaval v bolj rokerske vode in postal član skupine Aerosmith in zapel pesem "I Don’t Want to Miss a Thing".



V nedeljo pa nas čaka tudi drugi glasbeni dvoboj sezone, v katerem se bosta pomerila operna pevka Ana Dežmanin pevecDavid Amaro. Oba bosta kot legendarna Cher odpela pesem "Dov’è l’amore". "To bo napet dvoboj, zagotovo," sta na kratko v smehu komentirala Ana in David.



