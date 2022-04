Tony Cetinski o Roku Piletiču: Vidi se, da ti je Toše zelo pri srcu

Minulo nedeljo je v šesti oddaji šova Znan obraz ima svoj glas s svojo čustveno imitacijo makedonske glasbene legende, Tošeta Proeskega. Navdušil tudi Rok Piletič (BQL). Od zvezdniške žirije je prejel same lepe besede in pohvale, skupni komentar vseh pa je bil: "Toše bi bil ponosen nate!" S tem se strinja tudi eden od Tošetovih najbližjih prijateljev, priljubljeni hrvaški glasbenik Tony Centinski, ki si je samo za 24ur.com ogledal posnetek Rokovega nastopa in ga tudi komentiral.