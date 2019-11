V deveti oddaji od Cece do Leonarda Cohena

Zmagovalec osme oddaje Matic Supovec bo slekel kostum Zdravka Čolića in tokrat postal glasbena senzacija iz leta 2005 Lepi Dasa , zapel pa bo njegov hit Joške do Koroške. "Ta nastop bo nekaj zabavnega, ker ob tej pesmi ne moreš ostati resen," je v smehu povedal Matic.

Priljubljenemu Davidu Amaru se je končno uresničila velika želja, saj bo v nedeljo imitiral svojo najljubšo pevko Svetlano Ražnatović – Ceco , pel pa bo njen hit Beograd. "Toliko časa sem si to želel, da se mi je končno uresničila želja. To bo res velika preizkušnja," je priznal David.

Pevec Alex Volasko bo tokrat oživil lik iz slavnega muzikala Ples v dežju, imitiral pa bo Gena Kellyja in njegovo pesem Singing In The Rain. "Mislim, da me čaka res zabaven nastop, saj muzikal dobro poznam in mi je pesem všeč."