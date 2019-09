V koga se bodo nastopajoči prelevili v prvi oddaji?

Bliža se nova sezona oddaje Znan obraz ima svoj glas in s tem prve preobrazbe. Novi žirantje (Lara Komar, Lea Sirk in Marko Miladinović) so že povsem na trnih, saj jih zanima, kako se bodo odrezali letošnji nastopajoči. Kdo bo kdo?

FOTO: POP TV Znan obraz ima svoj glas se 22. septembra ob 20. uri vrača na POP TV. Nedeljske večere bodo tako v znamenju preobrazb in glasbene zabave. Letošnji nastopajoči se trenutno spopadajo s prvimi živčnimi vojnami, s še zadnjimi vokalnimi vajami in plesnimi točkami ter imitacijami, ki so jih morali naštudirati za prvo oddajo. Kdo bo kdo torej? Alex Volasko se bo prelevil v evrovizijsko Verko Serduchko, nasmejani David Amarobo Fred Astaire, hčki Elde Viler Ana Dežman se bo za prvo preobrazbo preoblekla vAretho Franklin. Matic Supovec, ki zase pravi, da je po duši pravi rocker, bo AC/DC, Korošica Eva Boto bo Jenny Lind, Maja Oderlap pa bo ogrela vsa balkanska srca s preobrazbo v Nedo Ukraden. In Petra Zore ter Srđan Milovanović? Za enkrat njun nastop ostaja skrivnost. Ta pa bo razkrita v nedeljo zvečer!