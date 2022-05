V nedeljo bo nastopajoče ocenjeval Jan Plestenjak

Šesta sezona najbolj zabavnega šova letošnje pomladi Znan obraz ima svoj glas se bliža koncu, zato bo predzadnja nedeljska oddaja še posebej napeta. Piko na i zabavnemu večeru pa bo postavil eden najbolj priljubljenih glasbenikov pri nas, Jan Plestenjak, ki se bo kot četrti gostujoči žirant pridružil zvezdniški žiriji, ki jo sestavljajo Helena Blagne, Ana Maria Mitič in Andrej Škufca. Kot je povedal stalni žirantski trio, se nedeljskega večera že zelo veselijo in verjamejo, da bo z Janom Plestenjakom oddaja nekaj posebnega. Avtor mnogih glasbenih uspešnic pa se tudi sam že veseli novih imitacij letošnje osmerice nastopajočih, saj se je že v tretji sezoni kot gostujoči četrti žirant neizmerno zabaval in bil navdušen nad vsemi talenti, ki jih v šovu imitacij pokažejo znani nastopajoči.

Bo Janu všeč Marijeva imitacija?

Še dodatno zahteven izziv to nedeljo čaka priljubljenega koroškega glasbenika in zmagovalca pretekle oddaje Maria Pešića, ki bo tokrat moral stopiti v čevlje priljubljenega Jana Plestenjaka in zapeti njegovo uspešnico Meni dobro je. Kako se bo na imitacijo Maria na koncu odzval originalni izvajalec pesmi sam, pa bomo videli in slišali v nedeljo zvečer na POP TV.

