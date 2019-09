'Včasih si želim, da bi ljudje malce manj resno gledali na stvari'

Maja Oderlap je v glasbeni svet stopila že v osnovni šoli, eden njenihprvih nastopov je bil nastop na Veselem toboganu v osnovni šoli, nato karaoke pri Deji Mušič, kjer je nastopila s pesmijo Tih deževen dan. "Spomnim se tega velikega odra v Šentjurju, to so lepi spomini," nam veselo pove v pogovoru, zaupa nam tudi, kako je s strahom na odru. "Mislim, da me je zdaj bolj strah kot včasih. Zdi se mi, da je takrat, ko pelješ neko svojo pot, delaš svojo glasbo, neka druga odgovornost, tudi publika od tebe nekaj pričakuje, ima svoje predstave, želje, in vsi se trudimo, da bi čim bolje opravili svoje delo."

Ko se zgodijo nepredvidljive okoliščine ali napake, to rešuje s humorjem: "Humor je del naše svobode,"doda. Najin pogovor pa se dotakne tudi življenja: "Življenje je takšno, kot si ga postavimo, nihče ni odgovoren za to, kako živimo, mi smo dirigenti lastnega življenja, če se nam kaj slabega zgodi, je to del življenja, treba je iti s pozitivno energijo naprej. Vedno ni lahko, ne da se nam – tudi meni ne, ampak se vseeno trudim, da je pozitivna energija tista, ki me vodi, se malo pošalim, in na koncu mogoče izpade celo bolje, kot smo mislili."

Maja zase pravi, da je organiziran človek, ki ima rada red, a življenje ni vedno urejeno tako, kot bi si želeli. Izredno rada ima svoje delo – dogodke, nastope, koncerte, televizijo in radio, a doda, da so to žive stvari, ki se jih ne da predvidevati:"Ne nazadnje bi bilo tudi bolj dolgočasno, tudi zato imam rada to delo, ker je pestro. Saj enako je tudi v življenju, lahko načrtujemo, a ni nujno, da bo šlo vse po načrtih. Takrat se moramo nekaj naučiti, malo improvizirati, to je tudi čar vsega, kar počnemo. Včasih si želim, da bi ljudje malce manj resno gledali na vse stvari. Včasih si sami povzročamo nepotreben stres. Treba je živeti zdaj, danes in se čim manj obremenjevati."

V prijetnem klepetu mi tako zaupa, da težko skoči v neznano – njeno astrološko znamenje je bik in biki so znani po tem, da zelo dolgo razmišljajo in premlevajo, z nasmeškom pove: "Ravnokar sem prebrala knjigo, v kateri avtor piše o tem, da se življenje začne s koncem lagodja. Če živimo v neki rutini lagodja, je to na neki način životarjenje. Treba je živeti, zato je treba včasih skočiti v neznano – ko skočimo, pa je treba plavati."